Esta RED transforma marcas con resultados medibles

El holding publicitario ofrece un acompañamiento integral a sus clientes, a través de unidades estratégicas que combinan creatividad, estrategia y datos para lograr resultados tangibles.

En un mercado competitivo y saturado como el colombiano, donde grandes holdings dominan con servicios integrales y pocas agencias medianas o pequeñas adoptan este enfoque, Grupo RED –que integra Brand Media Digital, Get y Vereon– se posiciona como una alternativa especializada para generar resultados medibles, mediante estrategias basadas en datos.

En 2025, Grupo RED celebra su décimo aniversario y se consolida entre las 100 agencias más grandes del país, según P&M. Su crecimiento ha sido impulsado por ocho unidades estratégicas: data y analítica, estrategia y creatividad, mercadeo digital, medios ATL, mercadeo de contenidos, SEO, desarrollo e investigación de mercados. Esto ha ampliado su alcance y reforzado su valor en el mercado, revela Alejandro Quintero Osorio, director general.

“Somos una agencia con casi 70 expertos, todos enfocados en implementar medios y estrategias que generen ventas para nuestros clientes. Cuando se requiere operar como una sola agencia, lo hacemos gracias a nuestra estructura integral”, declara Quintero.

Este enfoque ha sido reconocido con distinciones como la certificación Google Partner Premier, obtenida solo por el 3% de las agen- cias con mejor eficacia en Google Ads, en el país. Entre sus clientes destacan Constructora Bolívar, universidades como El Bosque, Rosario y CESA, así como Marcali y financieras como Titularizadora Colombiana, entre otras.

Según Quintero, la coherencia entre estrategia, datos y resultados es la clave del éxito. Cada unidad cuenta con un grado de experticia que asegura el cumplimiento de objetivos. Esta visión ha permitido establecer relaciones duraderas con los clientes, incluso ante cambios en sus compañías. “Nuestra cultura está centrada en el servicio y en recorrer el camino hacia resultados que impacten en los negocios de nuestros clientes”, concluye.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

