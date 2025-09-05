Hyundai presenta su Kona Eléctrica 2026

La KONA Eléctrica 2026 llegará a Colombia como la nueva SUV de Hyundai, la cual cuenta con una autonomía de 370 km WLTP y un paquete de asistencias avanzadas para la conducción.

Hyundai, representada por Astara en Colombia, anunció el lanzamiento de la KONA Eléctrica 2026, una SUV 100% eléctrica que ofrecerá al mercado colombiano una autonomía de 370 km bajo el ciclo WLTP. El modelo llega al país como parte de la estrategia de la marca para impulsar la movilidad sostenible.

“La KONA Eléctrica es la puerta de entrada a una nueva forma de movernos: cercana, sofisticada y sostenible. Con este modelo acercamos la tecnología limpia a más colombianos, con una propuesta que lo tiene todo: eficiencia, conectividad, confort y una experiencia de conducción completamente nueva para nuestras ciudades”, señaló Adriana Casadiego, directora general de marca de Hyundai Colombia.

Además, la KONA Eléctrica incorpora líneas aerodinámicas, parrilla cerrada y faros LED en forma de flecha. Sus dimensiones son de 4.355 mm de largo, 1.825 mm de ancho y 1.575 mm de alto, con un interior amplio orientado a diferentes perfiles de usuarios.

Por otro lado, cuenta con una autonomía de 370 km WLTP, lo que hace de este modelo pueda responder tanto a recorridos urbanos como a trayectos en carretera. En materia de seguridad, incluye control de crucero adaptativo, asistencia de seguimiento de carril, asistente de colisión frontal, monitor de punto ciego y cámara 360°.

Hyundai complementa este lanzamiento con una red nacional de servicio especializado y técnicos certificados, con el objetivo de acompañar la transición hacia la movilidad eléctrica en Colombia.

cabe destacar que este nuevo SUV estará disponible en Colombia este mes de septiembre de 2025.

También le puede interesar: Consumer Immersion 2025: tres miradas para entender al consumidor en transformación