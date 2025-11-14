La campaña Los Eggspertos, desarrollada junto a VML Colombia, se enfocó en mostrar que Santa Reyes no solo es experta en producir huevos de calidad, sino que los verdaderos eggspertos son los consumidores.

Perfil de la acción

Cada persona tiene su manera de disfrutarlos. Bajo ese insight, la marca resignificó un producto considerado commodity, para resaltar que detrás de cada huevo hay experiencia, innovación y un cuidado especial para responder a las necesidades de los colombianos.

Para darle vida a la campaña, Santa Reyes se apoyó en dos eggspertos: la creadora de contenido Carmiña Villegas y el reconocido chef Juan Diego Vanegas. Carmiña mostró cómo disfruta un huevo frito toda una eggsperta y Juan Diego demostró que preparar un huevo frito no es tan simple como parece. Ambos detonaron la conversación: no importa cómo prepares o te comas el huevo, lo importante es que un verdadero eggsperto sabe elegir el mejor.

Insights

Los consumidores no se conforman con cualquier huevo. Son exigentes y eso explica la obsesión de la marca por la calidad y la inocuidad.

El huevo despierta pasiones yamores profundos.

El huevo es un alimento que aunque se perciba como básico, puede generar conversaciones divertidas más allá de las receta.

Nominaciones

Categoría:

Alimentos

Finalista Effie

Marca: Santa Reyes

Anunciante: Santa Reyes S.A.S.

Campaña:

Eggspertos: la campaña que rompió con lo básico en una categoría commoditizada

Agencia:VML Agencia contribuyente:

Quiroga Medios

Categoría:

Influencer Marketing Finalista Effie

Marca: Santa Reyes

Anunciante: Santa Reyes S.A.S.

El huevo frito que encendió las redes, dividió opiniones y rompió récords de ventas

Agencia: VML

Agencia contribuyente: DC Influencer Marketing S.A.

Datos: La campaña permitió aumentar en Bogotá nueve puntos el Top of Mind de la marca..

En ventas, se logró revertirla tendencia negativa y alcanzar un crecimiento del10% frente al año anterior.

Incremento en exhibiciones adicionales entre 15% y 20%.

