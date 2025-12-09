El Corral lanza ‘Insignia’ y proyecta fuerte expansión nacional

Con 18 millones de consumidores anuales y 45% del mercado, El Corral presentó las hamburguesas ‘Corral Insignia’ y ‘Todoterreno Insignia’. El lanzamiento se da mientras la compañía avanza en un plan de crecimiento y modernización en el país.

El Corral presentó Corral Insignia, una línea de dos hamburguesas creadas para conmemorar la trayectoria que la marca ha construido en Colombia desde 1983. Más de cuatro décadas después de la apertura de su primer restaurante, la compañía destaca el papel que ha tenido en la cotidianidad de varias generaciones, desde encuentros sociales hasta celebraciones familiares.

De acuerdo con cifras de GIG Latam, la cadena registra una participación del 45,1% en ventas dentro de la categoría de hamburguesas y un desempeño positivo durante 2024. Solo en octubre, las ventas crecieron 13% frente al mismo mes del año anterior. La marca atiende a más de 18 millones de consumidores al año, opera 219 restaurantes, 15 puntos de servicio a la mesa (Corral Gourmet), 5 heladerías y una isla de Vaqueros, su línea de perros calientes. En total, tiene presencia en 44 ciudades y genera más de 3.400 empleos directos.

Como parte de esta conmemoración, la compañía lanzó las hamburguesas Corral Insignia y Todoterreno Insignia. Estas referencias hacen parte de una estrategia que también incluye un plan de expansión y modernización. Según Felipe Baquero, presidente del negocio, este contempla más de 30 nuevas aperturas, entre ellas 4 de servicio a la mesa.

El Corral avanza además en el fortalecimiento de sus canales digitales, entre ellos e-commerce, call center, kioscos y plataformas de entrega como Rappi y Rappi Turbo.

“El Corral es más que una hamburguesa: hace parte de la historia emocional del país y del orgullo colombiano”, señaló Pilar Rodríguez, Gerente de Mercadeo de Restaurantes Grupo Nutresa (El Corral).

