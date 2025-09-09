El futuro de las marcas se construye hoy

En esta última década, todas las industrias han cambiado. Los consumidores son más conscientes y exigentes, y los decisores de marca –brand manager, CMO y CEO– más estratégicos y preparados. Sin embargo, la perspectiva de Mr Branding® es que la industria creativa no ha evolucionado al mismo ritmo.

La experiencia de Mr Branding® y de sus clientes demuestra que las agencias siguen trabajando con estructuras de hace veinte años: equipos creativos que no conocen a fondo el negocio del cliente, pues responden solo a briefs y producen piezas aisladas, campañas que no mueven indicadores de valor de marca y estrategias desconectadas de los objetivos comerciales. Esto obliga a los clientes a coordinar un rompecabezas de agencias que no dialogan entre sí, lo cual se traduce en marcas fragmentadas, inconsistentes y sin medición de valor.

Mr Branding® entiende que el branding no es un ejercicio estético: es una disciplina estratégica e integral que conecta consumidores con marcas, capaz de resolver retos inmediatos con soluciones eficaces y, al mismo tiempo, cimentar un posicionamiento sólido y sostenible.

Mr Branding® celebra su legado

Este 2025, en su décimo aniversario, renovó su identidad como reflejo de su ADN: trabaja desde la inteligencia colectiva, con la que cada talento, perspectiva y experiencia se complementa para crear soluciones eficientes, medibles y escalables que garantizan que cada acción fortalezca el valor de marca de los clientes.

No solo es un cambio estético: es la representación de cómo piensan, trabajan y se integran con cada cliente, lo que convierte cada colaboración en un proceso que impulsa resultados medibles hoy y construye un valor de marca sostenible en el tiempo. Todo el nuevo sistema visual de Mr Branding® responde a los 6 pilares que lo definen: cultura organizacional remota e innovadora, equipo global y multidisciplinario, negocio entendido a profundidad, relaciones sólidas y duraderas, soluciones con impacto real y brand equity como objetivo principal.

Su trabajo no es vender creatividad: es construir marcas con propósito, visión y resultados sostenibles.

¿Qué hacen?

Durante diez años, Carolina Lozano y Hernán López, como fundadores y líderes de Mr Branding®, han convertido la agencia en un referente en gestión estratégica, que otorga a las marcas dirección clara, propósito definido, respaldo constante y crecimiento tangible.

Al implementar un modelo eficiente de equipos de marca dedicados, esta agencia ofrece soluciones integrales diseñadas a la medida del negocio de cada cliente; opera en remoto con la cercanía y precisión de un equipo interno, genera impacto en el presente y construye valor de marca sostenible a largo plazo.

Mr Branding® no nació con un método; nació con un propósito: construir marcas que aporten valor a las personas y a los negocios. Para esta agencia, esta industria es y siempre será de soluciones: creativas, estratégicas, integrales y a la medida.

Soluciones

Mr Branding® tiene una filosofía clara: Todo construye marca. Por eso, diseña soluciones integrales, personalizadas y end-to-end, capaces de alinear estrategia, creatividad y ejecución en todos los escenarios donde la marca interactúa con su audiencia, para fortalecer el posicionamiento, la conexión con el consumidor y el valor de negocio.

Desde la definición de la identidad y el posicionamiento, hasta su expresión en campañas, activaciones, empaques, entornos físicos y canales digitales, esta agencia se cerciora de que cada interacción sea coherente, relevante y conectada con los objetivos de negocio.

Al actuar como socio estratégico de sus clientes, anticipa riesgos, detecta oportunidades y convierte cada decisión en un paso firme hacia un posicionamiento sólido y sostenible.

Resultados de metodología

En estos 10 años, Mr Branding® ha acompañado a varios clientes con diferentes retos desde Latinoamérica y Estados Unidos hasta Europa, impulsando expansiones, adaptaciones globales y estrategias que conectan objetivos de negocio con resultados medibles. Hoy, el 60% de su facturación proviene de proyectos internacionales.

Para 2026, proyecta un crecimiento de 25%, gracias a la expansión del equipo remoto global y al desarrollo de nuevos ecosistemas de aprendizaje, innovación y colaboración.

Construyendo el futuro

En esta década, ha comprobado que la gestión de marcas es una constante evolución. El mercado exige más que ejecución: demanda visión, herramientas y espacios que eleven el estándar y anticipen lo que está por venir.

Mr Branding® lidera ese cambio para que las marcas cuenten con soluciones en las que la estrategia se nutre de datos, la creatividad se orienta a resultados y cada interacción abre nuevas oportunidades.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

