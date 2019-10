Hablamos con David Freyre sobre metodologías y herramientas de Mercadeo

Hablamos con David Freyre, director creativo de ImasD, sobre tendencias, metodologías y herramientas de mercadeo en el marco del Marketing Conference Latam. Freyre es uno de los speakers confirmados para el evento y desde su experiencia nos comparte su opinión sobre tecnología, conocimiento y creatividad a continuación.

Primero las personas, luego la tecnología

David Freyre. Hoy hay un sin número de retos en cuanto a mercadeo, a la publicidad, a los medios. “Uno de ellos es conectar mucho más a las marcas con las personas. Ya con la tecnología se ha abierto la puerta para que las personas puedan conectarse mucho más fácil. Entonces, si antes el Mercadeo se veía mucho más amplio, no se definía tanto a las personas, creo que cada vez es un desafío más grande conocer, entender y trabajar para las personas. Esto se logra estando muy en contacto con ellos, saliendo a conocerlos. Los consumidores o las personas son más que números, y yo creo que las marcas tienen que ir más a fondo para entenderlos mejor y poder desarrollar cosas mucho más contundentes y específicas”, manifiesta Freyre.

Otro reto valioso que este Director identifica son los resultados. Es decir: ya sea una campaña, un desarrollo de un producto de una marca, de un empaque, a través de una definición de KPI’s mucho más claros y desarrollándose específicamente con la marca. No es algo universal, como lo manifiesta David, sino que es una definición más de la marca. Esto sirve para poder hacer un seguimiento del éxito que tienen las acciones de Mercadeo, ya sean digitales, experienciales, de marca, que traigan y conlleven a unos resultados para poder validar que las acciones que se están haciendo sean exitosas.

La opción tecnológica o el entendimiento de la comunicación a través de la tecnología también se convierte en un reto fuerte y exigente. “Las marcas cada vez están abordando más temas de tecnología. Entonces es fundamental estar en eso. Es decir: ya no se concibe una marca que no tenga una comunicación digital. Existen algunas, pero cada vez son menos. Es entender cómo a través de la tecnología, pueden crear ese puente con las personas. Y habrá muchas oportunidades, tanto desde las marcas, cómo desde las personas. Cómo le habla una marca a través de las redes sociales a las personas o cómo las marcas integran tecnología para lograr resultados más contundentes. Ampliar mercados, canales, distribución, todo a través de la tecnología”.

La creatividad desde y para las personas

DF. Desde este Estudio de Diseño tienen un enfoque muy marcado y claro hacia las personas. “Como mencionaba antes, nuestra metodología se centra mucho en la investigación y no en la cuantitativa de números, sino en la cualitativa. Entonces para nosotros es muy importante entender a las personas en sus entornos naturales. A través de técnicas etnográficas las conocemos más a fondo. Es decir: vamos a las casas, los observamos, vemos cómo consumen, observamos cómo se relacionan entre ellos, cómo son sus rituales y esto no sale fácilmente en una investigación cuantitativa. Algo cómo un cuestionario, no nos permite ver cuáles son de verdad esos motivadores. Entonces a través de esas técnicas, entendemos cómo las personas se relacionan con las marcas”, concluye Freyre.

Crecimiento exponencial apoyado en las capacidades

DF. La cuarta revolución industrial está impactando muy fuerte en todas las industrias y eso conlleva a tener nuevas reglas de desarrollo y operación, también cómo la inteligencia artificial va en aumento e impacta la productividad y la eficacia de las marcas y/o empresas. Aquí, David considera que, “todas las marcas pueden adoptar la tecnología para crecer. Entonces ya vemos como las pequeñas se apoyan en herramientas digitales para crecer (como instagram), que hace unos años uno no se imaginaría que pudiera crecer tanto con un canal así. Entonces cualquier marca puede adoptarlos, pero no necesariamente todas tienen que crecer exponencialmente. Porque el crecimiento exponencial, digamos que se tiene que apoyar de un desarrollo de unas capacidades. Entonces cuando una marca crece exponencialmente tiene que estar preparada para tener una adopción tecnológica grande, y hoy no todas lo pueden lograr”.

Cuando el enfoque es hacia este lado, o sea hacia un crecimiento exponencial, son marcas que tienen metas casi que se podría decir globales, o sea, crecimientos tan grandes a través de la tecnología que pueden cubrir continentes enteros. Hablamos de marcas que por lo general han nacido en la era digital, un caso es AirBnB, que se ha apalancado en su crecimiento, en su plataforma. Si el objetivo de una marca es ese crecimiento, está bien. Aceptar que van por ahí, que quieren crecer a un ritmo muy grande. Para eso es fundamental la adopción tecnológica. “Aquí anoto algo adicional y es que la comunicación y la tecnología han permitido que, incluso con marcas que crecen tan rápido, puedan seguir teniendo un contacto muy directo con las personas y esto sólo se logra con tecnología”.

Como conclusión, es fundamental adoptar la tecnología para tener este tipo de crecimientos.

