Por qué 'El Borrego’ no es un influenciador más

YouTube Connect es un evento donde los profesionales del marketing digital buscan descifrar cómo exprimir al máximo la plataforma para sus marcas. Pero la edición 2025 fue diferente: entre anunciantes, agencias y periodistas, el escenario lo ocupaba El Borrego, el gigante colombiano de 18 años con más de 30 millones de seguidores, como anfitrión principal.

Cuando apareció ante el público habló con naturalidad, cero nervios. Pero lo que llamó mi atención fue cuando soltó un "Full Funnel" dentro de su discurso, una palabra ciento por ciento que no esperas escuchar en boca de un creador tan joven.

Al entrevistarlo, descubro a alguien sorprendentemente introvertido pero de una amabilidad genuina. Viste una camisa y pantalones de #FR2 (2fkn Rabbits), la marca japonesa que juega con provocación a través de sus icónicos conejos. Esa elección de moda, atrevida pero calculada, resume su evolución: el mismo niño que a los 14 años empezó un proyecto digital es ahora un creador que viaja por el mundo, dueño de su identidad.

Cuando le hago preguntas, inmediatamente me dice “¿Quieres que retome la pregunta?”. En el mundo periodístico esto quiere decir que cuando responda, incluirá de forma natural la pregunta para que quienes lo vean sepan de qué se está hablando.

Adicionalmente, lo acompaña su mánager, Iván García de Match, lo que muestra que tiene un equipo completo detrás y que su presencia en eventos o colaboraciones con marcas se manejan con absoluto detalle.

Esto es fundamental porque, a diferencia de otros creadores, El Borrego posee una formación sólida en vocería que se refleja en su desempeño: su capacidad para moderar eventos, conceder entrevistas y liderar conferencias rivaliza con la de los mejores directores de marketing (CMO) del mercado.

Durante la entrevista, destaca que colabora exclusivamente con marcas alineadas con su contenido, priorizando coherencia sobre cantidad. Además, recalca que YouTube ofrece innumerables recursos para aprender creación de contenido y marketing, pero lo que lo diferencia es su metodología rigurosa: cada video sigue un paso a paso estratégico, garantizando que cada pieza, desde la idea hasta la ejecución, refleje su esencia y objetivos.

Tras la entrevista, lo encuentro en la zona de cócteles, y me dice “Ya quiero volver a mi casa”. En ese momento comprendo que lo verdaderamente fascinante de Carlos Alberto Díaz no son sus 18 años, su estatus de fenómeno digital ni esos millones de seguidores que no dejan de aumentar. Es algo más raro hoy: su inquebrantable lealtad a sus raíces.

