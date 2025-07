P&M presenta a los CMO to Watch 2025

A partir de 2025, P&M otorgará anualmente el reconocimiento CMO to Watch a profesionales del marketing que destacan por: (1) sus procesos de innovación y desarrollo de productos; (2) las soluciones que ofrecen a clientes y consumidores; (3) su liderazgo demostrado tanto internamente en sus organizaciones como externamente con su ecosistema de aliados; (4) sus estrategias comprobadas y resultados tangibles; (5) su modelo de pensamiento estratégico; y (6) una gestión que trasciende su compañía, manifestándose en la formación de equipos, premios y reconocimientos del sector.

El reconocimiento destaca tanto a promesas del marketing como a líderes establecidos con capacidad de seguir innovando, figuras clave para el desarrollo del sector en el país.

Adicionalmente, P&M conformó un comité de expertos que incluyen: otros CMO con trayectorias de más de 25 años en Colombia, líderes de organizaciones de investigación, entendimiento de marca y del consumidor, y líderes de agencias del país.

Tras un riguroso proceso de evaluación, estos son los diez CMO seleccionados para el reconocimiento CMO to Watch 2025:

Álvaro de Luna

Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional. Se graduó en Mercadeo en el CESMA de España y tiene una maestría en comunicaciones y medios de la misma universidad.Su trayectoria en la compañía comenzó en Bavaria en marzo de 2010, cuando ingresó a la empresa como brand manager de la marca Miller Genuine Draft.

Desde entonces trabajó con Club Colombia, Redd’s y Poker, hasta que en septiembre de 2017 asumió como director de marcas globales y artesanales de la empresa.En Agosto del 2019 asumió la vicepresidencia de Marketing en Backus, Perú y en 2022 volvió a Colombia ´para asumir el cargo de vicepresidente de marketing de Bavaria.

Ha demostrado un liderazgo sólido dentro de la organización, impulsando equipos hacia la excelencia, así como en la construcción y fortalecimiento de alianzas estratégicas con el ecosistema creativo y de medios.

Las estrategias que ha implementado han generado resultados contundentes, promoviendo el crecimiento sostenido tanto de las marcas como de la compañía. En los últimos años, ha liderado el lanzamiento de más de 32 innovaciones y en lo corrido de 2025 ha sido reconocido como uno de los marketers más efectivos en el ranking Crema MKT de Adlatina, fue uno de los 25 CMO que hicieron parte de la edición de mejores CMO de Forbes Colombia; y logró posicionar cinco marcas de Bavaria en el Top of Mind 2025, según el estudio de Revista Dinero y Yanhaas, así como el ranking de Brand Valorum.

Desde la visión y análisis de P&M, es y seguirá siendo uno los líderes de mercadeo más influyentes y disciplinados del país. Su conocimiento del sector de consumo masivo es destacable, y sus resultados para cada marca de Bavaria, en tan solo tres años como vicepresidente de marketing, hablan por sí solos.

Andrea Amador





Es diseñadora industrial con una maestría en Mercadeo y Finanzas internacionales.

Con más de 15 años en el mercadeo, ha transformado marcas de adentro hacia afuera.. Desde Haceb hasta Manuelita, pasando por Casaluker, MIC y muchas más, ha dejado huella con una mezcla poco común: intuición creativa y precisión quirúrgica. Entiende al consumidor como si viviera en su cabeza, y eso la ha llevado a lanzar, relanzar, rescatar y volver irresistibles portafolios en más de cinco categorías distintas.

Tras dos años a la cabeza del área de mercado de Haceb, Amador se encarga de liderar las áreas Comunicación de marca, Gestión de portafolio, Rentabilidad, Inteligencia de Negocios, tendencia y prospectiva y Tendencias de Consumo; definir la estrategia de la marca y de su portafolio completo; gestionar el entendimiento del consumidor; y definir la estrategia digital y de e-commerce. Parte de sus logros son rentabilizar cada categoría en los últimos dos años, consolidar el liderazgo de la marca en el país, para 2025 Haceb es líder de categoría en Colombia con una participación del 31.4%, consolidar nuevos canales; y crear una estrategia visual para los canales directos.

Para P&M su perfil, que mezcla conocimientos comerciales y de mercadeo, la posicionan como una líder versátil, que sabe cómo mejorar el Awareness de las marcas, y cómo llegar al corazón del consumidor.

Camila Márquez

Camila es la directora de mercadeo de Kia Colombia, donde su liderazgo ha impulsado a la marca a consolidarse como la de mayor crecimiento en la industria automotriz del país, con un incremento del 52%.

Su enfoque estratégico y su entendimiento del consumidor colombiano le han permitido desarrollar iniciativas que conectan de manera auténtica con las necesidades y aspiraciones de los clientes. Además, Camila es una firme defensora de la equidad de género en el sector automotor, promoviendo activamente la participación de mujeres en roles estratégicos y liderando campañas de alto impacto que inspiran cambios significativos en la industria.

Representa una nueva generación de líderes de mercadeo, que combinan pensamiento estratégico, creatividad aplicada y una ejecución impecable. Bajo su dirección, Kia ha experimentado una transformación profunda, consolidando su posicionamiento en el mercado colombiano como una marca aspiracional, cercana e innovadora. Hoy, Kia es la segunda marca más vendida del país, la segunda en ventas de vehículos eléctricos, y una de las más recordadas en el Top of Mind del consumidor colombiano. Este logro no es producto del azar, sino del trabajo meticuloso de una líder que ha sabido anticiparse a las necesidades del mercado y construir una narrativa poderosa anclada en tres pilares clave: diseño, tecnología y sostenibilidad.

Uno de los grandes diferenciadores de la gestión de Camila ha sido su capacidad para liderar procesos de innovación orientados al cliente, entendiendo que el marketing no se limita a la promoción. Su liderazgo fue decisivo en el impulso al portafolio de vehículos eléctricos, marcando un hito con el reciente lanzamiento del Kia EV3, que en apenas dos meses se convirtió en el gran motor de crecimiento del segmento para la marca. Este vehículo es el resultado de una estrategia que combina visión global y ejecución local, adaptando las tendencias de electrificación a las dinámicas del consumidor colombiano.

Además de su impacto comercial, Camila ha sido una impulsora de campañas integrales que han generado conexión emocional con los públicos. Su enfoque ha sido construir un marketing 360° que integre medios tradicionales, digitales, experiencia de marca, PR, alianzas estratégicas e incluso intervenciones sociales de alto impacto, como el proyecto Kia Parks, que combina sostenibilidad, inclusión y comunidad. Esta capacidad para movilizar causas y narrativas potentes le ha permitido posicionar a Kia como una marca que no solo vende carros, sino que inspira movilidad con propósito.

P&M ha seguido sus logros desde 2023, y la distingue como una marketer que llega para consolidarse como uno de los nuevos referentes del sector.

Esteban Téllez

Este administrador de empresas del CESA con especialización en mercadeo estratégico y tres maestras: un MBA, una maestría en neuromarketing y otra en marketing online, ecommerce y ventas, cuenta con más de 17 años de trayectoria en categorías como telecomunicaciones, empresas públicas y tecnología.

Hoy es la cabeza de mercadeo de Siigo donde, en el último año, ha consolidado un liderazgo integral que combina la visión estratégica con un profundo compromiso con el desarrollo de las pymes en Latinoamérica. Su papel ha sido clave en la expansión regional de Siigo, debido a que ha liderado procesos estratégicos de innovación y crecimiento, llevando soluciones tecnológicas de alto impacto a millones de pequeñas y medianas empresas. Gracias a su visión, la compañía se ha posicionado como un actor relevante en la transformación digital del sector empresarial en la región.

Desde su rol como Chief Revenue Officer para LATAM, Esteban ha impulsado una oferta de valor basada en herramientas tecnológicas accesibles, altamente funcionales y enfocadas en la nube, diseñadas para responder a las necesidades reales de contadores y empresarios.

Su liderazgo se ha reflejado tanto al interior de la organización como en su relación con el ecosistema. Ha sido pieza clave en la transformación comercial de Siigo, llevando a la compañía de atender a 30.000 clientes a más de 1,2 millones en la región.

Uno de los hitos más destacados bajo su liderazgo ha sido la entrada de Siigo en México, con la campaña “Por México Yo Siigo”. Esta estrategia superó en un 114 % las metas iniciales, alcanzando a 11,5 millones de personas. Además, marcó el paso de una estrategia centrada en branding hacia una enfocada en performance, con resultados concretos como la reducción del costo por visita en un 40 % y del costo por lead en un 55 %. Estos logros aceleraron significativamente el crecimiento en la región.

Más allá de su rol ejecutivo, Esteban ha tenido un impacto positivo en el fortalecimiento del ecosistema empresarial. Su gestión ha sido reconocida tanto dentro de la compañía como en la industria, destacándose en rankings como el de los 100 gerentes más exitosos de 2024 de la Revista Gerente.

Para P&M su camino muestra cómo un marketer traduce estrategias a impacto y retorno, lo cual lo posiciona como un profesional innovador, arriesgado y a seguir.

Johan Pinzón

Con 16 años en Samsung, Johan es un marketer experto en tecnología. Bajo su liderazgo, Samsung Electronics Colombia ha desarrollado diversas campañas de mercadeo que han permitido acercar y explicar a los usuarios colombianos los beneficios que ofrece la tecnología de la marca a través de las innovaciones de móviles, televisores y electrodomésticos del hogar. A su vez, estos proyectos han mantenido a Samsung en el Top of Mind, demostrando la efectividad de las campañas.

Un logro que coincide con su trayectoria, es que Samsung ha sido líder de la categoría de televisores por 19 años en Colombia. Así mismo, fue líder de la categoría móviles en 2024, y ha evolucionado de tener uno, máximo dos lanzamientos cada año, a seis o más por año desde 2024.

Este profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, especializado en Gerencia de Proyectos ha pasado por diferentes áreas de Samsung: Innovation (SCM y Logística), Ventas (como KAM, Gerente y Director), y actualmente en el área de Mercadeo como CMO de Samsung Electronics Colombia.

Durante esta trayectoria se ha consolidado como un profesional multidisciplinario capaz de integrar diferentes áreas.

Para P&M es un marketer que cruza disciplinas, y que seguirá dando de qué hablar en Colombia con estrategias agresivas y resultados claros.

Lina Hoyos

A lo largo de su carrera ha impulsado una visión de marketing que une el crecimiento económico con un impacto social genuino. En su rol, que asumió hace dos meses, como CMO de Juan Valdez, ha liderado procesos de innovación y desarrollo de productos que no solo responden a las tendencias del mercado, sino que nacen desde una conexión profunda entre los consumidores, nuestro propósito y raíces. Lo anterior se debe a que Lina, aunque asumió el liderazgo del mercadeo de Juan Valdez hace poco, es parte del equipo desde hace más de seis años.

Su visión para la marca se ha traducido en experiencias memorables e innovadoras con marcas aliadas como: Cien Años de Soledad, Carlos Vives, y Club Colombia, entre otras, la evolución de la app y diversas estrategias digitales, así como iniciativas que ponen en el centro la sostenibilidad, el origen y la historia que define a la compañía.

Esta coherencia entre propósito, innovación y ejecución ha sido clave para los resultados obtenidos. Las estrategias implementadas en Juan Valdez no solo han permitido recuperar el equity de marca, sino también posicionarla como un ícono de orgullo nacional e internacional. La creación de la plataforma de marca “Café de todo un país”, junto con programas de impacto social como Mujeres Cafeteras y Jóvenes Renacer, la fidelización tecnológica mediante su app y un enfoque de comunicación ágil y en tiempo real, son ejemplos de cómo el marketing puede movilizar una organización, conectar con la cultura y construir comunidad.

Este enfoque se amplifica desde lo organizacional hacia lo humano. Hoyos ha comprendido que su mayor capacidad de impacto está en acompañar a las personas a conectar su propósito personal con su marca profesional. Por eso creó el método PATH, un proceso de coaching y mentoría en marca personal consciente, que ha acompañado a más de 20 personas en su camino de transformación. Hoy combina su rol como CMO con el de mentora, acompañando a profesionales y líderes que buscan redescubrir su rumbo desde la autenticidad.

Esta administradora del CESA, experta en la categoría de consumo masivo, lleva construyendo su carrera más de 18 años. Su visión, que combina resultados con sostenibilidad, la hacen para P&M una líder y promesa para el mercadeo del país.

Maite Sarasua

Esta administradora de empresas del CESA con certificados de Northwestern, Stanford y Kellog, tiene más de 27 años de trayectoria.

En la actualidad, lidera la transformación digital de Jerónimo Martins, generando un ecosistema 360 único en el segmento discounter en Colombia .Así mismo, Implementó plataformas como Web, RRSS, Chatbot, SAC con Salesforce, call center, etc. Además, lideró el cambio de más de 175 marcas blancas a 74 marcas y líneas de marca, con productos y empaques relacionados, así como campañas de lanzamiento y comunicación a nivel nacional, incluyendo la línea Be Beauty, como ejemplo.

Maite lidera un equipo de más de 30 personas a nivel nacional en mercadeo y pertenece a la Junta Directiva de Jerónimo Martins Colombia, siendo una de las dos mujeres de dicha junta de diez miembros, quienes lideran más de 16,000 empleados a nivel nacional. Además, es parte de la comunidad de CMO´s del CxO Forum, siendo presidente de la misma.

Adicionalmente, realizó las campañas de consolidación de la marca Ara en el país, logrando un Awareness del 99% y siendo reconocida por el Asset de los “precios bajos”. Orquestó negoció y lideró la alianza de la marca con la Federación Colombiana de Fútbol en las divisiones femeninas, siendo la primera y única patrocinadora del fútbol femenino a nivel Selección. También acompañó con la marca y creó toda la comunicación de las aperturas de más de 1,300 tiendas a nivel nacional, llegando hoy a tener más de 1,480 tiendas.

Ha liderado las áreas de mercadeo de compañías como Cencosud, Samsung, Lenovo, Latam, Microsoft, TuBoleta y Nokia.

Desde P&M la vemos como una de las marketers más poderosas y de impacto del sector.

Maria Ximena Castro

Con una carrera en el mundo del marketing de más de 14 años de trayectoria, en la que ha sobresalido su capacidad para posicionar nuevas compañías en el mercado colombiano, Ximena llegó a Nu Colombia desde sus inicios, hace cinco años, para darle vida a la marca en el país.

Gracias a su liderazgo y a su mente abierta para la innovación, ha sido uno de los talentos clave para llevar a Nu Colombia a convertirse en una marca querida por los colombianos, inspiracional y que comunica empatía y transparencia por y hacia sus clientes. Algunos de los logros de Ximena como cabeza de marketing de Nu Colombia durante los últimos 5 años son:

-Liderar la estrategia de marketing para el lanzamiento de la tarjeta de crédito de Nu Colombia y de la Cuenta Nu, logrando 66 puntos porcentuales más de reconocimiento de marca con sólo 4 años en el país.

-A través de su liderazgo y capacidad de posicionamiento de marca, potenciar el avance de Cuenta Nu, un producto financiero que con menos de dos años en el mercado ya suma más de 3 millones de clientes en el país y se ha convertido en la entidad financiera #5 en mayor cantidad de depósitos de cuentas de persona natural.

-Diseñar y ejecutar estrategias de marca desde cero, elevando la consideración de la marca Nu Colombia a más del 50%.

-Dirigir a todo un equipo de marketing de 12 personas, en el desarrollo de una propuesta de valor centrada en la simplicidad, la humanidad y la transparencia, con un resultado de más de 85% en la encuesta de compromiso del equipo.

-Crear contenido inclusivo para educar financieramente a mujeres y dar visibilidad a la comunidad, alcanzando un sentimiento positivo hacia la entidad financiera en redes sociales de más del 75%.

-Lanzar el equipo de ciclismo Nu como punto de contacto innovador con la marca, convirtiéndose en un motor clave de reconocimiento en menos de 6 meses. Gracias a esta innovadora estrategia, el equipo se ha convertido en un canal de conocimiento de marca que participa más del 10%.

-Colaborar y co crear con marcas y organizaciones aliadas como Mercado Pago, Mastercard y Mazda, para darle a la compañía y el equipo de ciclismo un respaldo relevante en la industria.

-Desarrollar campañas y estrategias de contenidos que le han permitido a Nu posicionarse como una de las entidades más confiables por encima del promedio de las fintech y entidades tradicionales, con más de 35%. Y un NPS de relacionamiento de marca superior al 75% (y el más alto de la industria).

Sus logros son evidentes por lo que P&M la destaca como una promesa del sector que sabe generar retorno, posicionar organizaciones nuevas y arriesgarse cuando debe hacerlo.

Mauricio Bernal

Mauricio Bernal- ⁠Senior Marketing Manager Csd’s

Mauricio cuenta con una sólida trayectoria en la industria de consumo masivo y una visión estratégica enfocada en el consumidor. En sus seis años de trayectoria dentro de PepsiCo, ha hecho del mercadeo de la compañía agroindustrial de alimentos y bebidas, un área que puede generar resultados comerciales innovadores e impactar positivamente a la sociedad.

Sus logros más destacados incluyen campañas exitosas y proyectos de impacto social con marcas como Pepsi, Gatorade, Margarita y De Todito. Recientemente, su liderazgo ha sido clave en el lanzamiento de la nueva imagen visual de Pepsi en el país, un proyecto global que con un diseño de logo fresco que respeta la herencia de la marca y una vibrante estructura visual, llegó para marcar una nueva etapa de Pepsi bajo la filosofía “Sed de Más”, una invitación a los consumidores de ir más allá y sacarle el máximo provechos a cada experiencia. Con una ejecución integral E2E, que combinó una estrategia multimedia con grandes creadores de contenido, una fase de expectativa para consumidores y medios, y dos fiestas de despedida del antiguo logo. La nueva imagen se reveló en eventos masivos en Bogotá, Barranquilla y Medellín, junto a una sólida ejecución en punto de venta. El cierre fue con el patrocinio de la gira LMYNL World Tour de Shakira.

Además de la estrategia de posicionamiento y relanzamiento de marca, Pepsi de manera permanente integra el componente de sostenibilidad, alineado con la estrategia global PEP+. Desde su Liderazgo, Mauricio ha vinculado a la marca Pepsi en algunos de los eventos musicales y gastronómicos más importantes del país —como el Festival Estéreo Picnic 2023 y 2024, el Festival Cordillera y la gira LMYNL World Tour de Shakira en 2025— integrando activaciones de marca que promovieron el reciclaje. Gracias a esto, se recolectaron más de 54.721 kilogramos de plástico entre botellas y tapas de Pepsi, asegurando la participación y el acompañamiento constante de grupos de recicladores durante todo el desarrollo de los eventos. Esta gestión no solo redujo el impacto ambiental, sino que también avanzó en el objetivo de la compañía de lograr eventos “zero waste”.

En línea con el compromiso de los proyectos de impacto social, Mauricio, impulsó proyectos como “Estadios del Barrio” de Gatorade, una plataforma de sostenibilidad que tiene objetivo de potenciar el rol social de la marca y que busca “nivelar la cancha” de muchas personas amantes del deporte, que no cuentan con infraestructura adecuada para el desarrollo de sus disciplinas deportivas en comunidades vulnerables del país. Este proyecto renovó espacios deportivos, beneficiando a más de 20.000 personas en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.

Mauricio se ha destacado como uno de los 40 talentos emergentes del marketing en América Latina de acuerdo con el reconocimiento de AdLatina. Su capacidad para articular equipos, impulsar ideas transformadoras y conectar a las marcas con la cultura y la conciencia social lo han hecho merecedor de múltiples reconocimientos, entre ellos, varios premios Effie en las categorías oro, plata y bronce, los prestigiosos Caples Awards en Londres, el BAM Awards PepsiCo Latam y el GEMA P&M 2024.

Bernal es un marketer que P&M reconoce como una mente estratégica en el sector, y como un profesional con una carrera consolidada, que entiende los puntos de consumo y su relevancia.

Simón Maya

Lo que Simón ha hecho con Wingo es una redefinición completa del rol del marketing en una aerolínea. Desde su llegada, pasó de hablar de promociones y tarifas bajas a construir una marca con peso cultural. Las soluciones que ha liderado no nacen del escritorio, sino de entender lo que la gente siente, piensa y necesita. Ejemplos como “Una Apuesta en el Aire”, demuestran cómo una campaña puede responder a un contexto social, mover conversación, conectar con nuevas audiencias y, al final, también mover el negocio.

Simón logró posicionar el marketing como un área estratégica dentro de Wingo, articulando equipos que antes no hablaban el mismo idioma. Hacia afuera, tiene una relación genuina con sus aliados. Maya ha tenido la claridad para construir una marca que no compite solo por precio, sino por personalidad y relevancia. Le apostó a una comunicación más emocional, con contenido que viaja solo, sin depender de grandes presupuestos. El resultado: campañas con mucho earned media, crecimiento en menciones positivas, más búsquedas orgánicas y un salto real en el posicionamiento de Wingo. Todo eso, además, con una estrategia digital sólida que balancea performance y marca. Su enfoque es claro: construir reputación para vender más, no al revés.

Bajo su liderazgo Wingo ha llegado a 11 países y ha tenido un crecimiento de dos dígitos durante varios años. Es la tercera aerolínea con mayuor reconocimiento en Colombia y la de más rápido crecimiento.

Este comunicador social, con maestría en Dirección de marketing, sabe mezclar comunicación efectiva, innovación y entendimiento del consumidor.

P&M lo destaca como una promesa del marketing, con una trayectoria en ascenso.

También le puede interesar: Cannes Lions 2025: los tres escándalos que sacuden al festival publicitario más importante del mundo