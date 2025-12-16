EAN: 58 años de educación continua que impacta el mercado real

La Universidad EAN cuenta con más de 50 programas en ocho clústeres estratégicos para responder a las necesidades del mercado local y global.

Durante 58 años, la Universidad EAN ha formado profesionales que comprenden la actualidad de la industria y que, al mismo tiempo, pueden transformar su entorno a través del conocimiento del ecosistema empresarial. En estas casi seis décadas, la institución ha comprendido el continuo devenir de tendencias y siempre se ha enfocado en estar vigente mediante el contacto directo con el sector productivo y empresarial, para entender las necesidades reales de compañías y profesionales.

“Nos distinguimos por entender las dinámicas del mercado y mantener un diálogo constante con los diferentes sectores. En nuestro comité directivo, participan directores y presidentes de empresas, lo que nos mantiene conectados con la realidad empresarial; además, más del 80% de nuestra planta docente está vinculada directamente con el sector productivo: son empresarios o profesionales activos que traen la práctica al aula”. John Jairo Rengifo Vargas, líder de educación continua.

La academia es una pieza destacada y relevante para el país y el mundo, pues su papel logra que los sectores y las industrias convivan para fortalecer el desarrollo profesional. En ese sentido, la EAN se presenta como una institución que analiza y entiende los movimientos del entorno productivo e impulsa una formación que conecte el aprendizaje con la práctica y promueva la excelencia en cada área del conocimiento.

“Nuestra tasa de deserción es del 9%, mientras que otras universidades registran porcentajes del 20 o 30%. Esta cifra refleja el esfuerzo institucional por retener y acompañar a nuestros estudiantes en su proceso de formación, y por asegurar que completen sus programas exitosamente”. John Jairo Rengifo.

Formación enfocada en el mercado real

Desde el área de educación continua, la institución ha logrado que más de 16.705 profesionales ocupen cargos de liderazgo, transformen industrias y generen empleo en Colombia, lo que representa un significativo impacto para el desarrollo del país. Además, la Universidad EAN se ha enfocado en crear clústeres de educación –grupos de programas diseñados según las necesidades del empresariado colombiano–, en los que se abordan temas de actualidad como implementación de inteligencia artificial, habilidades de liderazgo y formación ejecutiva.

“Nuestra apuesta es clara: la educación no puede quedarse en la teoría. Debe traducirse en acción, en soluciones concretas y en conexión directa con lo que está sucediendo en el mundo empresarial y productivo del país”. John Jairo Rengifo.

Los ocho clústeres de sus más de 50 programas han sido diseñados a partir de mesas sectoriales con empresarios, directivos y expertos, en las que se identificaron las competencias más demandadas por el mercado colombiano:

Inteligencia artificial y tecnología: orientado a fortalecer las competencias digitales y técnicas para ser más eficientes en las organizaciones. Negocios y marketing: busca desarrollar habilidades de liderazgo, gestión comercial y emprendimiento. Habilidades humanas: enfocado en liderazgo, comunicación efectiva y trabajo colaborativo. Finanzas y organizaciones: programas enfocados en administración, gestión económica y operativa, y desarrollo de procesos internos en las empresas. Escuela de idiomas: formación en idiomas como inglés, portugués e italiano. Emprendimiento: alineado con su ADN, la universidad impulsa rutas de formación para quienes desean crear su propio negocio o fortalecer sus ideas desde cero. Programas C-Level: dirigido a los altos directivos y líderes empresariales. Economía Silver: con el propósito de lograr reinserción laboral de personas mayores de 50 años por medio de la actualización y enseñanza de herramientas tecnológicas.

Lograr el impacto y seguir en el crecimiento, no solo de los estudiantes sino de la institución, implica apuestas de alto nivel, como contar con profesores de reconocimiento y trayectoria internacional, alineados con las tendencias globales.

“Cada docente asume el reto de imprimir nuestro sello distintivo en el aula: estudiantes activos, participantes en proyectos reales y cada vez más resolutivos. Ese es el diferenciador que buscamos en cada programa de Educación Continua”. John Jairo Rengifo.

Artículo publicado en la edición #501 de los meses de diciembre 2025 y enero de 2026.

