Brenda Jácome es la nueva Creative Lead de D14S

La agencia suma una figura clave a su equipo regional con la llegada de Jácome, una creativa colombiana con trayectoria global, que asume el liderazgo creativo para México y Colombia en un momento de expansión y ambición para la compañía.

Brenda Jácome, una de las creativas colombianas más destacadas de la última década, asume como Creative Lead de D14S para los mercados de México y Colombia. Su llegada confirma el interés de la agencia por robustecer su liderazgo regional con talento capaz de combinar visión estratégica, sensibilidad cultural y ejecución de alto impacto.

Con más de diez años en la red DDB, incluyendo roles clave en DDB Colombia y adam&eve, Jácome ha construido una trayectoria que mezcla consistencia, premios internacionales y un entendimiento fino de cómo nacen hoy las ideas que importan. Ha sido jurado en Cannes Lions y otras plataformas globales, además de impulsora de nuevas voces creativas dentro de la industria. Esa combinación de craft, ambición y criterio es la que ahora aterriza en D14S, justo en una fase de expansión para la compañía.

La apuesta no es menor. D14S busca seguir consolidando una filosofía que se ha convertido en su sello: hackear el camino tradicional para que las ideas no solo funcionen, sino que brillen estratégica y culturalmente. En ese tablero, la llegada de Jácome añade músculo creativo y una mirada que conecta con las tensiones actuales del mercado: velocidad, relevancia cultural, formatos híbridos y marcas que necesitan narrativas poderosas para competir en entornos saturados.

Para DDB, su casa publicitaria por años, Jácome expresó que "después de 10 años en la red DDB, solo queda gratitud. Gratitud por todo lo aprendido, por las personas que me acompañaron en el camino y por las experiencias que me hicieron crecer".

Sobre su llegada a D14S afirmó que es "una agencia que no solo entiende el poder de las ideas, sino que las hace brillar estratégica, cultural y creativamente. Un lugar donde el camino no se sigue, se hackea".

Este movimiento es clave porque ubica una creativa en un rol que no será únicamente operativo, sino también inspiracional y de construcción de cultura.

Este movimiento también envía un mensaje claro al mercado: la creatividad latinoamericana está en un punto de madurez que exige líderes capaces de trascender fronteras, leer códigos culturales con precisión y convertirlos en soluciones reales para los clientes.

Con su incorporación, D14S fortalece su equipo directivo y da un paso decidido hacia una etapa donde la creatividad deja de ser resultado para convertirse en estrategia. Para la agencia, y para la región, la llegada de Brenda Jácome no solo marca un nombramiento: marca una intención. Una intención de competir más alto, más fuerte y más relevante.

