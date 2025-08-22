Aurora Tech Award e inDrive Money: los concursos de InDrive que impulsan el emprendimiento

inDrive anuncia el lanzamiento simultáneo de dos importantes convocatorias para fortalecer el ecosistema emprendedor: Aurora Tech Award 2026 para mujeres fundadoras de startups tecnológicas y el programa Fintech Track de inDrive Money para startups fintech enfocadas en inclusión financiera.

Colombia representa un mercado prioritario para ambas iniciativas, con un ecosistema emprendedor en plena expansión. Según el Colombia Tech Report 2024-2025, el ecosistema colombiano ha experimentado un crecimiento del 24%, registrando 2,126 startups activas. Seis sectores concentran más del 50% del total de compañías, con el sector fintech liderando (19%), seguido por SaaS (11%) y healthtech (6.9%).

"Colombia se ha consolidado como un mercado estratégico tanto para Aurora Tech Award como para inDrive Money, gracias a su ecosistema emprendedor maduro y diverso que demuestra un extraordinario potencial de crecimiento e innovación con impacto social", destacó Isabella Ghassemi-Smith, directora de Aurora Tech Award.

Por su parte, Aurora Tech Award 2026 abre su convocatoria del 12 de agosto al 12 de noviembre de 2025, buscando empoderar a mujeres fundadoras que combinan innovación tecnológica con impacto social. Las participantes deben liderar startups fundadas hace menos de 5 años, contar con un prototipo funcional o MVP, estar en etapa pre-semilla o semilla, y haber recibido inversiones totales no superiores a $6 millones.

Simultáneamente, inDrive Money lanza su track especializado dentro de la misma convocatoria, enfocado en startups fintech que desarrollan soluciones financieras innovadoras para comunidades tradicionalmente desatendidas.

"Ambas iniciativas comparten el ADN fundamental de inDrive: desafiar la injusticia y promover la igualdad mediante soluciones tecnológicas accesibles. En Colombia encontramos un terreno excepcionalmente fértil para impulsar emprendimientos con propósito transformador", explicó Yalena Yang Sun, directora de Superapp en inDrive.

Beneficios para los ganadores

Las ganadoras de Aurora Tech Award recibirán:

Premios económicos: $50,000 USD (primer lugar), $20,000 USD (segundo lugar) y $15,000 USD (tercer lugar)

Acceso a una red curada de inversionistas y socios estratégicos

Mentoría especializada del equipo global de inDrive

Recursos para crecer, recaudar fondos y escalar internacionalmente

Los tres mejores startups fintech que entren en el Top 100 de la convocatoria general del Fintech Track de inDrive Money obtendrán:

Mentoría personalizada de expertos senior en expansión de mercado, estrategias de crecimiento y desarrollo de productos fintech.

La ganadora principal podrá probar su producto con los usuarios de inDrive en su país de operación.

Posibilidad de una campaña promocional dentro de la aplicación inDrive, alcanzando a millones de usuarios (valor estimado: $20,000).

Para más información y aplicar, visita www.auroratechaward.com.

