Los Eliot Awards llegan por primera vez a Colombia en 2026

En mayo de 2026, Bogotá se convertirá en el epicentro de la primera edición andina de estos premios, el reconocimiento más relevante para creadores y líderes digitales de habla hispana. El evento reunirá a cientos de figuras influyentes y marcas del ecosistema creativo digital.

El reconocimiento a líderes digitales de habla hispana más importante del mundo, los Eliot Awards, que forma parte del ecosistema de mediabrands de FCO Group, celebrará su primera edición en la región Andina. Tras once exitosas ediciones en México, el evento con mayor impacto digital del ecosistema hispanohablante tendrá como sede a Colombia en mayo de 2026. Esta expansión busca reconocer el trabajo de los creadores y líderes digitales más influyentes de la región.

Karen Carreño, Iván Garcia y Georgie Rodríguez de Match Management y Match Agency serán aliados esenciales para los Eliot Awards ANDINA y proyectan replicar el alcance masivo que ha caracterizado a los premios a nivel global. En ediciones anteriores, el evento ha logrado un gran impacto en plataformas digitales con 1.548 millones de menciones en redes sociales, reuniendo en su última gala a más de 700 líderes digitales y 500 invitados especiales.

“Desde su primera edición en 2015, los Eliot Awards han sido testigos y protagonistas de la evolución digital, marcando la pauta en la identificación y celebración del talento, que premia a creadores de contenido en 11 categorías como comedia, revelación del año, premio leyenda y líder digital, entre otras. El galardón no solo se enfoca en el éxito de los números, sino en la capacidad de estos líderes digitales para inspirar, innovar y dejar una huella profunda en la cultura contemporánea”, afirma Karen Carreño, CEO de Match Agency.

La ceremonia es reconocida por su gran puesta en escena, que incluye la tradicional alfombra amarilla, la gala de premiación con shows musicales y apariciones especiales, y una fiesta exclusiva de celebración. Durante estos 12 años, los Eliot se han convertido en la plataforma para visibilizar a las compañías que impulsan el crecimiento de los creadores y desarrollan las campañas de influencer marketing más exitosas de la región.

En el transcurso de los últimos diez años, el universo digital ha experimentado una transformación, pasando de ser un espacio emergente a un entorno donde millones de personas consumen y crean contenido diariamente. Se calcula que, en la región, hay aproximadamente 18,9 millones de influencers, según Influencity, y solo Colombia ya cuenta con alrededor de 650.000 creadores de contenido. Los Eliot se han expandido con este crecimiento, adaptándose al auge de plataformas como YouTube y TikTok, y a la diversidad digital que abarca desde el entretenimiento, educación, cultura y activismo social.

“La primera edición andina, que tendrá lugar en Bogotá, espera reunir a más de 1.500 asistentes en una jornada dedicada a celebrar la innovación y la capacidad de influencia. El evento será un punto de encuentro para generar alianzas estratégicas entre influencers y marcas, donde el ecosistema digital se unirá físicamente para celebrar su impacto”, explica Carreño.

Los directivos aseguran que la premiación es un sello de calidad y el trampolín para muchos creadores que comenzaron con proyectos pequeños y lograron construir imperios digitales. Entre los ganadores han estado figuras como Luisito Comunica, Juanpa Zurita, Yuya, Werevertumorro, Pautips, Sebastián Villalobos y El Borrego, entre otros. Por ello, el galardón es más que un reconocimiento, pues busca exaltar el esfuerzo y la perseverancia de influenciadores que han sabido adaptarse y liderar en un entorno que cambia constantemente.

Con la llegada de los Eliot Awards ANDINA, Bogotá se prepara para recibir a los creadores más influyentes de Hispanoamérica, consolidándose como epicentro de la industria digital global. La edición 2026 representa un momento decisivo para los líderes digitales de Suramérica y en especial de Colombia, que asume el rol de anfitrión en un momento clave para la evolución del contenido y la economía creativa.

