El método Agatha: así se fabrica una marca que perdura

¿Qué tiene que decir Agatha Ruiz de la Prada sobre cómo se construye una marca, cómo se trabaja con inteligencia artificial y por qué lanzó un nuevo certificado en branding y negocio? Aprovechamos su visita a Colombia para preguntárselo todo. Esto fue lo que nos contó.

Hablamos con Agatha Ruiz de la Prada, decana de Moda de ELLE Education by Mindway, y Francisco López, presidente y fundador de la institución. Su visita a Colombia marca el lanzamiento del nuevo Certificado en Business and Branding, un programa creado por ambos para enseñar cómo construir y posicionar marcas con identidad, visión estratégica y modelo de negocio.

Aprovechamos también para conversar con Agatha sobre su marca, su legado y cómo imagina su firma en los próximos años. Además, nos contó cómo integró la inteligencia artificial en su última colección y qué papel cree que cumplirá en el futuro del diseño.

Con presencia global, Mindway impulsa una educación internacional conectada con la industria y llega al país para potenciar el talento local y proyectarlo hacia escenarios globales. Esta visita consolida a Colombia como un punto clave para el crecimiento del sector creativo y como un espacio donde moda, cultura y formación se encuentran para impulsar el futuro de la industria en la región.

Revista P&M: ¿Qué los trae a Colombia y qué buscan con estos cursos de Business and Branding de Mindway?

Francisco López: Venimos a presentar los cursos de ELLE Education, una de las mejores escuelas de diseño, moda, decoración e interiorismo del mundo. Yo estoy a cargo del área de moda. Y hay algo que, con los años, se vuelve una responsabilidad: el legado. Queremos acompañar a las nuevas generaciones a crear su marca, su modelo de negocio y entender la industria. Creemos que la educación es la forma más real de transformar el mundo, y por eso estamos aquí. Además, hacerlo con Agatha, que no solo es diseñadora sino un ícono global, es un privilegio.

Revista P&M: ¿Qué lo hace diferente a otras ofertas del mercado?

Francisco López: En ELLE Education tenemos dos diferenciadores clave. Primero, el ADN que compartimos con una marca icónica nos permite entender la industria global. Segundo, nuestra metodología es completamente aplicada: cuando un alumno termina, está listo para trabajar. No solo damos un curso; damos acceso a una industria. Nuestro networking es uno de los más fuertes del mundo en moda e interiorismo. Desde 2007 no hay prácticamente ninguna marca internacional sin exalumnos nuestros en sus equipos.

Revista P&M: ¿El curso incluye contenidos de inteligencia artificial?

Francisco López: Todo hoy tiene inteligencia artificial. La grabadora que usas, el corrector automático, todo. Yo doy clase en MIT y allí lo vemos diariamente: la IA no es un problema ni ha cambiado la esencia de nada. Solo ha cambiado el contexto, como en su momento lo hizo Google o la enciclopedia. La esencia —lo que los griegos llamaban arché— permanece igual.

En ELLE Education enseñamos a pensar. Einstein decía que, para salvar el mundo en una hora, dedicaría 55 minutos a pensar. Eso es lo que buscamos: formar gente que entienda la cultura, analice, piense… y luego diseñe.

Revista P&M: Agatha, ¿cómo se construye una marca?

Agatha Ruiz de la Prada: Llevo más de 45 años trabajando cada día en algo distinto: moda, casa, comida, muebles, niños, viajes. Nunca paro. El fin de semana estuve en un mercadillo benéfico con el que colaboro hace 35 años; luego fui a Zamora, donde tengo una exposición; ahora estoy en Colombia, que me encanta. Para mí, así se hace una marca: trabajando mucho, con pasión e intensidad. Disfrutando cada proyecto.

Revista P&M: ¿Cómo ves tu marca en tres años?

Agatha Ruiz de la Prada: Estoy revisándolo todo. Pero una marca no gira de inmediato: cuando tienes una empresa de diseño con mucha gente, los cambios se ven tres o cuatro años después. Ojalá antes, porque estoy transformando muchas cosas.

Revista P&M: ¿Cómo ves las marcas y la moda colombiana?

Agatha Ruiz de la Prada: Necesitaría más tiempo para darte una respuesta completa. Conozco a Silvia Tcherassi porque es amiga mía: fui a su desfile en Madrid y a una comida maravillosa después. Pero no tengo acceso a ver todos los desfiles y colecciones. Dame unos días acá y veremos si logro responderte mejor (risas).

Revista P&M: Tu última colección se hizo con inteligencia artificial. ¿Cómo fue ese proceso?

Agatha Ruiz de la Prada: La hizo mi hijo. Un día llegó y me dijo: “Jefa, esto es lo que sale en un desfile”. Y le respondí: “Pues lo hacemos”. Él puso los colores y generó la colección. Está completa en mi web y en mi Instagram. Yo luego produje las piezas, aunque pronto ni tendré que producirlas: una máquina lo hará.

Pero la esencia no se pierde. La IA es una herramienta, como un pincel. La esencia la pone el creador. Yo tengo mucha esencia, así que no hay problema (risas).

