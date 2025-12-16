Samsung es reconocida por su tecnología transformadora en los Premios a la Innovación CES® 2026

La compañía fue reconocida por desarrollos que integran inteligencia artificial, diseño y sostenibilidad, con soluciones pensadas para un ecosistema tecnológico cada vez más conectado.

Samsung Electronics Co., Ltd. fue reconocida con múltiples Premios a la Innovación CES® 2026 otorgados por la Consumer Technology Association (CTA)®, consolidando su posición como líder mundial en tecnología y diseño. Estos reconocimientos destacan el compromiso de la compañía con el desarrollo de productos que integran inteligencia, rendimiento y sostenibilidad, impulsando un ecosistema de dispositivos más conectado y centrado en las personas.

El programa de los Premios CES® a la Innovación celebra los avances más relevantes en ingeniería y diseño dentro del mundo tecnológico. Este año, Samsung fue distinguida por su trabajo en televisores Samsung y pantallas comerciales, así como para productos de audio, memoria y monitores. Además, en el negocio de Electrodomésticos Digitales reafirmando su visión de crear experiencias que hagan la vida más cómoda, creativa y segura.

Entre los ganadores más destacados se encuentra el S3SSE2A, chip de seguridad con criptografía poscuántica (PQC) incorporada, reconocido con el Best of Innovation Award 2026. Este desarrollo marca un hito en ciberseguridad, al ofrecer protección frente a las amenazas futuras de la computación cuántica y garantizar comunicaciones cifradas para dispositivos móviles y del Internet de las Cosas (IoT).

Samsung también recibió premios por sus innovaciones en realidad extendida (XR), dispositivos móviles, componentes de cómputo y tecnología sustentable. Cada uno de estos avances demuestra el esfuerzo continuo de la compañía por integrar la inteligencia artificial (IA) en soluciones que mejoren la vida cotidiana.

Entre los productos galardonados se encuentra el Galaxy XR, visor de realidad extendida, que es el primer dispositivo sobre Android XR, desarrollado junto a Google y Qualcomm, que combina IA multimodal con experiencias inmersivas para el trabajo, el aprendizaje y el entretenimiento. En la categoría de dispositivos móviles, el Galaxy Z Fold7 fue premiado por su diseño ultradelgado y resistente, junto con Galaxy AI, que potencia la productividad con herramientas inteligentes.

En la categoría de tecnología en moda, la serie Galaxy Watch8 fue reconocida por su diseño refinado y funciones avanzadas de bienestar, incluyendo monitoreo de sueño y rendimiento físico. En hardware, el SSD PM9E1 M.2 22x42, el primero en formato ultracompacto con tecnología PCIe Gen5, fue premiado por ofrecer gran capacidad y eficiencia para equipos con IA integrada.

La compañía también destacó en sostenibilidad con el T7 Resurrected Portable PSSD, fabricado con 100% aluminio reciclado y empaques de papel reutilizable. Este dispositivo refleja el compromiso ambiental de Samsung por reducir el impacto de su producción y promover la economía circular. El disco Detachable AutoSSD de Samsung marca un avance clave en el almacenamiento para vehículos conectados y autónomos. Su formato modular E1.A separa el controlador y la memoria NAND, mejorando la disipación del calor, la durabilidad y el mantenimiento.

En el campo de memorias, la LPDDR6 de Samsung redefine la movilidad con velocidades de hasta 10.7 Gbps y un proceso avanzado de 12nm que mejora el rendimiento y reduce el consumo energético en un 21%, mientras que el sensor para teléfonos móviles ISOCELL HP5 es el más pequeño del mundo en 200 megapíxeles, con píxeles de solo 0.5 micrómetros que capturan imágenes con un nivel de detalle y luminosidad excepcionales.

Los premios a los electrodomésticos incluyeron el refrigerador con AI Vision Inside y Auto Open Door, que reconoce los alimentos mediante visión artificial y mejora la experiencia del hogar conectado. Esta innovación refuerza el liderazgo de Samsung en integrar IA en electrodomésticos diseñados para hacer más fácil la vida diaria.

Estas distinciones no solo reconocen el trabajo tecnológico de Samsung, sino también su capacidad de anticipar el futuro y ofrecer soluciones que fusionan diseño, inteligencia y sostenibilidad. Desde la seguridad cuántica hasta los dispositivos plegables y el almacenamiento ecológico, Samsung continúa marcando la pauta en el desarrollo de tecnologías que transforman la manera en que las personas viven, trabajan y se conectan.

La lista completa de productos galardonados será revelada el próximo 4 de enero de 2026, durante el CES® 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas, Nevada. Allí, los asistentes podrán conocer de primera mano la próxima generación de innovaciones con las que Samsung sigue construyendo el futuro de la tecnología.

