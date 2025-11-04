La Navidad de Claro es pura magia con propósito, una historia que nos conecta con el corazón

La campaña “Haz real la magia de la Navidad” no es un cuento, es una realidad que nace en Barichara, Santander, y que demuestra que la tecnología, cuando se usa con el corazón, transforma vidas.

Esta Navidad, Claro Colombia invita a creer en la magia que se construye juntos. Su campaña “Haz real la magia de la Navidad” demuestra que cuando la tecnología se usa con propósito y la comunidad se hace uno y los sueños pueden volverse reales. Desde Barichara, Santander, una niña beneficiaria del programa Escuelas Conectadas Claro por Colombia, Isabela, un asistente de reciclaje de PCShek, Luis, y su perrita Luna, protagonizan una historia inspiradora sobre cómo los materiales tecnológicos en desuso pueden transformarse en recursos, oportunidades y esperanza.

Juntos, les dieron una segunda vida a esos aparatos tecnológicos viejos (controles, módems, computadores) que todos tenemos guardados. En lugar de basura, se convirtieron en adornos hechos a mano que hoy iluminan la plaza de Barichara. Y esta misma magia de la economía circular se replicará en el Centro Comercial Plaza Claro.

Hoy la tecnología no solo conecta dispositivos, también une corazones, impulsa sueños y protege recursos. En Claro trabajamos para que la sostenibilidad y la inclusión digital sean una realidad cotidiana en todo el país

Afirma John Morales, gerente de marca e impacto país de Claro Colombia.

Detrás de esta historia hay un compromiso real con el futuro de Colombia, y el programa Escuelas Conectadas Claro por Colombia, les brinda a miles de niños y niñas, antes desconectados, descubrir el mundo a través de Internet gratuito en sus salas de tecnología, abriendo la puerta a un futuro lleno de posibilidades.

Claro no solo recicla, sino que está marcando una diferencia en temas medio ambientales, están son algunas cifras:

Más de 2.253.067 kilos de RAES (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) dispuestos correctamente.

Claro ha instalado más de 14.000 paneles solares en 349 estaciones base en 30 departamentos de Colombia, evitando 43.753 toneladas de CO₂, lo que equivale a sembrar más de 2 millones de árboles o abastecer de energía a 36.000 hogares durante un año.

1.043 toneladas de plástico reutilizado, reduciendo el uso de recursos vírgenes.

1.154.745 m³ de agua ahorrados, equivalente a llenar 462 piscinas olímpicas por disminución de producción de nuevas unidades plásticas.

97% de recolección de equipos desconectados, gracias a la red de CAV, aliados y distribuidores.

Este año ha sembrado 3.600 árboles y 800 mangles, sumando al compromiso ambiental de la compañía.

“Haz real la magia de la Navidad” es mucho más que una campaña publicitaria. Es una invitación a todos a creer que los cambios grandes nacen de gestos pequeños. Que un simple gesto de reciclaje o una conexión a Internet pueden ser el inicio de una vida mejor. Porque la verdadera magia ocurre cuando nos unimos para construir un futuro más conectado, más sostenible y, sobre todo, más humano.

También le puede interesar: La urgencia de entrenar la empatía en un mundo saturado de ruido