Así celebrarán y gastarán los colombianos en estas fiestas de fin de año, según Kantar Insights

Con un 30% pagando en efectivo y las billeteras digitales alcanzando el 21%, los colombianos buscan optimizar sus gastos sin renunciar a las celebraciones de fin de año.

Las fiestas de fin de año se transforman al ritmo del consumidor. De acuerdo con el nuevo estudio de Kantar Insights, los colombianos siguen celebrando la Navidad masivamente, pero lo hacen con decisiones de gasto más cuidadosas, celebraciones más planificadas y una mezcla creciente de canales físicos y online para adquirir regalos.

Una gran parte de la prima decembrina sigue destinándose a categorías directamente relacionadas con la temporada: en lo que más se invierte es en ropa, calzado y regalos; seguido por las celebraciones de fin de año, viajes o vacaciones y gastos esenciales del hogar, como arriendo, servicios y mercado.

Respecto a las celebraciones, la Navidad y el Año Nuevo siguen siendo eventos especialmente caseros. El 89% de los colombianos pasa la Nochebuena en su hogar o en casa de un familiar, y el 80% también recibe el Año Nuevo en espacios familiares. Los adultos entre 45 y 54 años, sin embargo, muestran una mayor inclinación a viajar durante estas fechas, buscando descanso y experiencias turísticas.

Los presupuestos para regalos evidencian un gasto moderado 28% de los colombianos planea gastar entre $201.000 y $350.000, mientras que 25% destinará entre $351.000 y $500.000. Además, solo el 15% tiene previsto invertir más de $1.000.000 en obsequios. En cuanto a cantidad, el 38% de las personas regalará entre cuatro y seis obsequios, mientras que otro 36% dará siete o más.

El estudio también exploró qué personajes creen los niños menores de 12 años que traen los regalos en Navidad, encontrando que estas figuras tradicionales siguen profundamente vigentes en la cultura familiar: el Niño Dios es reconocido por el 63%, Papá Noel/Santa Claus por el 50% y los Reyes Magos por el 19%. Estos protagonistas continúan reforzando el componente simbólico y emocional que caracteriza la temporada.

En cuanto a los canales de compra, las tiendas físicas continúan siendo decisivas, con cerca del 77% de los colombianos adquiriendo sus regalos en supermercados, tiendas especializadas o por departamento. No obstante, el comercio online avanza con fuerza. Este año, Mercado Libre lidera la preferencia de compra, seguido por Temu, Falabella.com, y Éxito.com.

En métodos de pago, el efectivo continúa como el principal medio 30%, especialmente entre personas de 25 a 34 años, pero registra una caída frente al año pasado. La tarjeta débito es el segundo medio más usado 24%, mientras que las billeteras digitales aumentan su adopción y alcanzan el 21%, evidenciando que ganan relevancia y desplazan gradualmente al efectivo.

El papel de las redes sociales también se fortalece. Plataformas y creadores de contenido se han convertido en fuentes clave para descubrir productos, comparar y recibir recomendaciones. Llama la atención que la mayor influencia no se da en los más jóvenes, sino en los adultos de 25 a 44 años, quienes reportan el mayor impacto de estas plataformas en su decisión de compra.

Además, el uso de herramientas de IA también crece, la consulta en este tipo de plataformas para buscar o inspirarse en regalos aumentó frente al año pasado 6 puntos, consolidándose como un punto de referencia adicional en el proceso de compra.

La sostenibilidad continúa ganando importancia en esta temporada, 59% de los colombianos afirma considerar criterios como productos ecológicos, empaques reciclables y marcas responsables al elegir regalos. A su vez, 87% declara haber reducido el uso de envoltorios y empaques plásticos, reflejando una mayor conciencia ambiental.

De acuerdo con Jorge Torres, gerente general de Kantar Insights Colombia, estos resultados muestran un consumidor más consciente y selectivo:

El colombiano está equilibrando tradición con decisiones de compra más estratégicas. Ajusta sus presupuestos, prioriza aquello que genera valor emocional y, al mismo tiempo, incorpora criterios como sostenibilidad, calidad y funcionalidad. Esta mezcla redefine cómo se vive y se consume las Fiestas de Fin de Año en el país

