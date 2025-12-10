miércoles, diciembre 10, 2025

El Centro Comercial Titán Plaza gana Marca del Año en el FIP Festival 2025

Premios

Titán Plaza fue reconocida como Marca del Año en el FIP Festival 2025 en Buenos Aires, donde también recibió seis galardones por sus campañas Titán Púrpura y Titanosaurios. El centro comercial destacó que estos premios consolidan su trabajo en estrategias de marketing con enfoque social y experiencial.

Redacción P&M
 diciembre 10, 2025

Titán Plaza Centro Comercial y Empresarial fue reconocida como Marca del Año en el FIP Festival 2025, realizado el 3 de diciembre en Buenos Aires, Argentina. El evento reúne a profesionales de marketing y publicidad de 20 países de Iberoamérica y Europa.

El centro comercial informó que el reconocimiento es a raiz de sus estrategias de marketing y publicidad y el enfoque en la experiencia del visitante. "Estamos emocionados de recibir este reconocimiento, que refleja el arduo trabajo y dedicación de nuestro equipo en la creación de experiencias únicas y memorables para nuestros visitantes", dijo Yazmin Lombana Romero, gerente de Titán Plaza. "Es un orgullo para nosotros que el centro comercial haya recibido un reconocimiento como Marca del Año, esto marcando un hito en la industria de los centros comerciales de Colombia y Latinoamérica".

La agencia de publicidad del centro comercial, PTV, también fue reconocida como Agencia del Año en Colombia en esta edición del festival. Por otro lado, Titán Plaza obtuvo seis galardones por sus campañas Titán Púrpura y Titanosaurios.

Titán Púrpura se desarrolló con el objetivo de promover la seguridad y el bienestar de las mujeres de su comunidad, inspirada en la Ley 1257 de 2008. La campaña recibió tres oros en las categorías Eventos de Bien Público, Responsabilidad Corporativa e Impacto Positivo Social – Marcas y Empresas; además de un plata en Marketing de Actualidad y un bronce en Acciones de Marketing Solidario.

Titanosaurios: Tierra de Titanosaurios transformó el centro comercial en un espacio temático con dinosaurios animatrónicos, shows y experiencias, y registró más de 8,3 millones de visitantes. La campaña obtuvo un bronce en la categoría Acciones de Éxito Continuado.

"Es un orgullo que una marca colombiana como Titán Plaza y sus estrategias trasciendan y sean reconocidas en Latinoamérica (...) Este premio es un reflejo de la pasión y dedicación de nuestro equipo en crear experiencias innovadoras y efectivas para nuestros visitantes", agregó Daniel López, director de mercadeo de Titán Plaza.

 

FIP

