¿Y si la creatividad vuelve a ser humana? Ethereal 2025 invita a repensar la publicidad en la era de la IA

Este 5 de noviembre, la Universidad Católica Luis Amigó será escenario de Ethereal, el evento organizado por estudiantes del Programa de Publicidad que invita a imaginar el futuro de la creatividad y la publicidad. En su tercera edición, titulada Ethereal: Rehumans, la iniciativa es devolverle el protagonismo al ser humano en una industria cada vez más dominada por la tecnología.

Ethereal Rehumans propone una reflexión colectiva sobre 3 ejes temáticos:

¿Cómo entender al tecno-consumidor?: explora cómo los consumidores piensan, sienten y actúan en un mundo dominado por los algoritmos. Entenderemos al tecno consumidor, ese nuevo perfil conectado, informado y creativo vive y co-crea desde lo digital.

Creatividad de la mano de la tecnología: cómo los publicistas y profesionales en esta industria creativa pueden hacer uso de la tecnología para alimentar esos procesos creativos sin ser invasiva, usando La IA como aliada, no como sustituta del pensamiento creativo.

Marcas reales en un mercado digital: cómo las marcas pueden reconectarse con las emociones y la autenticidad en un entorno digital saturado.

Durante la jornada reconocidos invitados del ámbito publicitario y creativo como Andres Norato (Co-fundador de Siete Tías Agencia),Juan Pablo Vargas, Daniel Upegui (VP of marketing en Somos) y Andres Niño (Director creativo en Melborp) compartirán su visión en el escenario del TeatroMayor San José de la universidad en diferentes charlas, debates, entrevistas, paneles y talleres centrados en las tres reflexiones planteadas.

La jornada concluirá con la ceremonia de los Premios Ethereal, presentada por Alejandro Lopera, presentador y director del programa de Telemedellín “Hola Medallo” donde se reconocerán los proyectos y aportes más destacados de los participantes. Estos galardones celebran el talento de los estudiantes de la facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño, destacando la excelencia en investigación publicitaria, la mejor pieza audiovisual, la mejor campaña integral y transmedia, entre otras categorías que exaltan la creatividad y la innovación en el ámbito académico.

Si haces parte del mundo creativo, publicitario o empresarial, Ethereal Rehumans es un espacio para inspirarse, aprender y compartir con quienes están transformando la manera de comunicar. La cita será el miércoles 5 de noviembre de 2025, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en el Teatro Mayor San José de la Universidad Católica Luis Amigó, sede Medellín. Con entrada gratuita previa inscripción en linktr.ee/etherealevento.

