Splenda presenta “Dulce Gesto” junto a la Asociación Colombiana de Diabetes

Splenda colaboró con la Asocaciación Colombiana de Diabetes (ACD) para crear conciencia sobre los beneficios de reducir el consumo de azúcar y fomentar un estilo de vida más equilibrado.

En América Latina, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (2021), más de 62 millones de personas viven con diabetes tipo 2, y se estima que el 40 % no lo sabe. Estas cifras refuerzan la necesidad de seguir impulsando acciones que promuevan la prevención y el bienestar desde una mirada positiva.

“En Splenda creemos que el bienestar comienza con pequeñas decisiones. Como marca socialmente responsable, lanzamos la campaña Dulce Gesto para invitar a la población a responder un pequeño test que les permita conocer su riesgo de desarrollar diabetes y, a su vez, tomar acción a tiempo. Nuestro propósito es acompañar a las personas a encontrar su propio equilibrio, ofreciendo alternativas que les permitan disfrutar lo dulce que tanto nos gusta, pero con menos azúcar. Con esta colaboración reafirmamos nuestro compromiso de inspirar pequeños cambios que generen un gran impacto y de seguir promoviendo la prevención y la detección temprana.”, señaló Beatriz Portilla, Nutrition Specialist de Heartland Food Products Group.

Como parte de esta alianza, Splenda y la ACD desarrollaron actividades centradas en el bienestar y la conciencia sobre la salud. Los asistentes participaron en experiencias diseñadas para reconectar con el cuerpo, fomentar la calma y aprender hábitos más saludables, incluyendo una clase de yoga y pilates, un espacio de respiración consciente y un momento de pausa para reconectar con el propósito del encuentro: cuidar de uno mismo de forma integral.

Además, se llevó a cabo una clase de cocina consciente, guiada por un experto en alimentación saludable, donde se compartieron recetas balanceadas, fáciles de preparar e integrables a la rutina diaria. En este taller, se exploró cómo sustituir el azúcar tradicional por alternativas como Splenda, mostrando que es posible mantener el sabor al optar por opciones que favorecen un consumo más equilibrado.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de bebidas preparadas con Splenda Bebidas en Polvo, una alternativa práctica y refrescante que permite disfrutar sabores dulces con bajo contenido calórico. Este detalle acompañó la experiencia del evento, reforzando el mensaje de que el bienestar también puede disfrutarse a través de pequeños gestos cotidianos.

Asimismo, Splenda entregó un donativo de $43,070,520 pesos colombianos a la Asociación Colombiana de Diabetes como parte de su compromiso con programas que promueven el bienestar y la educación en salud. Este gesto refuerza la misión de la marca: acompañar, educar y generar conciencia sobre la importancia de una vida más saludable.

Al respecto, María del Pilar Núñez, Directora General de la Asociación Colombiana de Diabetes, mencionó que “desde la ACD celebramos con profunda gratitud la alianza construida junto a Splenda, que hoy nos permite fortalecer la educación y la detección temprana del riesgo de diabetes en nuestro país. Gracias a esta donación, continuaremos impulsando el uso de herramientas como la encuesta FINDRISK, un instrumento clave para identificar a tiempo factores de riesgo y promover acciones preventivas que eviten complicaciones y mejoren la calidad de vida de miles de colombianos”.

“La diabetes es una condición que crece año tras año, y solo a través de la conciencia, la información y el compromiso colectivo podremos cambiar su impacto en nuestras comunidades. Este apoyo representa un paso importante en esa dirección y reafirma la importancia de unir esfuerzos entre el sector privado, las organizaciones de salud y la ciudadanía. Nuestro propósito es claro: educar, prevenir y acompañar a quienes más lo necesitan”, añadió Núñez

