Zeekr, lujo eléctrico en Colombia

En el Salón Internacional del Automóvil en Bogotá, Zeekr, del Grupo Geely, irrumpió con una estrategia afinada que mezcla diseño, tecnología y lectura cultural del consumidor de alta categoría. En su primer año en Colombia sigue posicionándose entre los nuevos referentes del segmento. Una marca que no busca presencia, sino relevancia.

En los pasillos eléctricos de la muestra ferial, que este año reúne 62 marcas, 26 con el sello chino, más de 20 pabellones y más de 600 vehículos exhibidos, hay una propuesta que no se conforma con exhibir autos: reescribe lo que significa lujo sostenible en clave eléctrica. Es Zeekr, la firma del Grupo Geely que integran diseño escandinavo, que, en apenas un año en Colombia, dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los nuevos vértices de la movilidad premium con una estrategia afinada que mezcla diseño, tecnología y lectura cultural del consumidor y el cliente de alto perfil, especialmente aquellos con un estilo de vida audaz, sofisticado y orientado a la vanguardia.

Compite en el territorio del lujo contemporáneo —ese en el que el cliente particular no busca estatus, sino sofisticación inteligente— y su narrativa está construida para dialogar con ese consumidor de alto valor. José Luis Porras, su brand manager en Colombia, lo resume con claridad quirúrgica: “Nuestros vehículos son un complemento entre diseño, tecnología, potencia y seguridad, que ha hecho que la gente confíe mucho en la marca. El Salón del Automóvil es una plataforma clave para acercar Zeekr al público colombiano. Después de un año de nuestra llegada al país, este evento nos permite mostrar quiénes somos: una marca premium enfocada en el diseño, la tecnología y en ofrecer una experiencia de conducción superior. Queremos que cada visitante sienta lo que significa conducir el futuro, hoy”.

Y en efecto, quienes se acercan se encuentran con un statement cultural que interpela directamente a compradores individuales que buscan una experiencia más personal y curada. El contexto los favorece. En un país donde los eléctricos e híbridos ya superan el 40 % de las matriculaciones matricu y donde la sostenibilidad dejó de ser tendencia para convertirse en criterio estético, Zeekr entra en escena en el momento justo. Ya alcanza el 17 % del segmento eléctrico de lujo en Colombia, un desempeño inusual para una marca que apenas cumple un año en el mercado. Pero su fórmula es clara: innovación sin estridencias, estética sin excesos y una lectura afinada de lo que hoy significa ser premium para un consumidor particular exigente, informado y orientado al valor experiencial.

La identidad de Zeekr ya lo insinuaba desde su nombre. ZE, de Zero, apunta a un horizonte sin emisiones ni barreras; E, de Evolving the Electric Era, declara una misión sin rodeos: acelerar la era eléctrica; KR, de Krypton, aporta ese matiz futurista que combina energía, modernidad y tecnología. Todo junto crea una marca que no teme declarar lo obvio: el lujo del presente no es acumulación, sino inteligencia aplicada. Y en ese registro, opera en un campo especializado: el del lujo eléctrico consciente, un segmento en el que la decisión de compra se define más por la coherencia entre estilo, tecnología y propósito que por la exhibición tradicional del lujo.

En Colombia, esa visión toma forma en vehículos cimentados sobre la plataforma SEA (Sustainable Experience Architecture), una arquitectura modular diseñada para optimizar rigidez estructural, gestión térmica de batería y comportamiento dinámico sin sacrificar densidad energética. El Lanzamiento de la marca en el Salón del Automóvil Zeekr 7X, es el ejemplo más visible de esa plataforma, agrupa autonomías largas y acabados pensados para coherencia material y bienestar. Según información del fabricante, su sistema de alta tensión permite, con la infraestructura adecuada, cargarlo de 10% a 80% en tiempos del orden de los 10 a los 13 minutos en condiciones de carga ultrarápida, y la arquitectura admite configuraciones de alta densidad que elevan la autonomía en ciclo CLTC. El Zeekr 7X es actualmente el vehículo eléctrico con la carga más rápida en el mercado nacional.

Zeekr llega a provocar. Su presencia es una invitación a cambiar el registro sensorial: tocar, escuchar, habitar un vehículo como quien entra a un apartamento boutique en el corazón de la ciudad. Es una puesta en escena pensada para un comprador individual premium que valora la curaduría, el diseño y la experiencia tanto como el desempeño técnico.

La estrategia global de la marca, traducida con precisión en Colombia, es lo que explica ese salto rápido de percepción a preferencia. No se trata de una serie de activaciones aisladas: es un sistema integrado de marca, producto, distribución y experiencia. Zeekr practica una gestión de marca orientada a equidad, trabajando consistentemente la narrativa de diseño, seguridad, tecnología y sostenibilidad, y ejecuta una arquitectura de demanda full-funnel que articula awareness de alto valor con tácticas de consideración y conversión personalizadas para el consumidor premium.

Ese enfoque ya demuestra resultados medibles: la marca proyecta cerrar el año con alrededor de 400 unidades vendidas en Colombia, un desempeño impulsado en buena parte por la calidad del producto, el posicionamiento alcanzado en su primer año y la visibilidad estratégica obtenida en el Salón del Automóvil. Además, Zeekr se apoya en la fortaleza de su casa matriz: Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), un gigante automotriz global con más de 140.000 empleados y 30 plantas de producción.

En un contexto en el que en 2024 se fabricaron más de 92 millones de vehículos a nivel mundial, China sigue siendo protagonista: produjo 31,2 millones de unidades (33 % del total) y sus marcas locales concentraron el 65 % de las ventas en el país, según la OICA. Dentro de esa estrategia global, Zeekr ha escalado con rapidez: en 2024 duplicó sus ventas globales hasta aproximadamente 900.000 unidades, según Reuters, lo que lo consolida como un actor de peso en el segmento del lujo eléctrico y un competidor real de Tesla y las grandes marcas europeas.

“La estrategia de Zeekr está diseñada para un comprador que toma decisiones desde la experiencia, no desde la presión comercial. Por eso, desplegamos un ecosistema integrado de marca, producto y servicio que traduce nuestra propuesta sin intermediarios: diseño significativo, ingeniería de precisión y una narrativa construida para un consumidor orientado al valor. Este es el tipo de marketing que no interrumpe, sino que conecta”, dice Sebastián Gómez, líder de marketing de Zeekr Colombia.

Es marketing diseñado para un segmento particular —que valora conceptos como lujo sostenible y diseño centrado en el usuario — en el que la relevancia cultural y la experiencia tienen más peso que la presión promocional. La aproximación combina contenido editorial de alto valor y PR para generar brand desirability, paid media con segmentación de audiencias afines y experiencias presenciales que funcionan como aceleradores de intención.

Esa coherencia entre relato y ejecución se percibe en lo pequeño y en lo técnico. Los test drives no son demostraciones: son escenarios de prueba de concepto diseñados bajo principios de sensory branding y customer experience design: control acústico para validar confort, flujos de interacción digital para medir UX, y métricas de satisfacción post test drive que alimentan modelos de scoring para ciclos de remarketing. En mercados de lujo la compra es afecto y a la vez evaluación racional, esas variables pesan igual.

El Modo Mascota, disponible en algunos modelos, es un ejemplo de diseño tecnológico culturalmente informado: mantiene la cabina climatizada en rangos seguros, activa filtración AQS y HEPA y comunica externamente el estado del vehículo e informa que la mascota se encuentra protegida. Es, más que una función, una traducción del brief social contemporáneo: el automóvil como extensión del hogar. No es un añadido trivial; es una señal de que la ingeniería se ha encariñado con el contexto humano en el que opera.

Astara, su representante en Colombia, completa la ecuación con infraestructura, red de distribución y posventa que aseguran que la promesa de marca se cumpla fuera del stand. La experiencia Zeekr, por tanto, no empieza ni termina en el Salón: es una trayectoria, trazada y medida, que busca convertir la curiosidad en relación de largo plazo.

A escala global, la marca también ha ganado tracción: Zeekr consolidó entregas significativas en los últimos años y proyecta expansión internacional progresiva, lo que refuerza la narrativa de que no es un actor episódico sino un proyecto de escala respaldado por inversiones en producto y red.

El país avanza, con paso firme, hacia una movilidad sostenible en la que el consumidor premium exige coherencia entre lo que compra y lo que defiende. En ese movimiento, Zeekr es un actor nuevo, un referente emergente que obliga a replantear la movilidad y reenfocar la manera de habitar el presente. Zeekr le habla a un cliente particular de alta exigencia y propone un ecosistema de producto, experiencia y servicio.