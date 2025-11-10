La alianza entre dos marcas abre nuevas oportunidades para la categoría de snacks y postres

La colaboración, protagonizada por Flips y Mimos, tiene como objetivo ampliar los momentos de consumo del snack hacia nuevas ocasiones, convirtiendo las almohadas de Flips y su Crunchy Crema en un topping y relleno especial para la categoría de postres helados de Mimos.

Hoy en día, las marcas colaboran cada vez más para encontrar nuevos resultados frente a consumidores exigentes e innovadores. Según un estudio de Kantar 2024, las alianzas estratégicas entre compañías han crecido más de un 35% en América Latina, impulsadas por la búsqueda de experiencias compartidas y nuevas audiencias.

En este contexto, surge una colaboración que lleva un snack clásico a un terreno inesperado: el de los helados.

La colaboración, protagonizada por Flips y Mimos, tiene como objetivo ampliar los momentos de consumo del snack hacia nuevas ocasiones, convirtiendo las almohadas de Flips y su Crunchy Crema en un topping y relleno especial para la categoría de postres helados de Mimos.

Queremos que Flips sea parte de la vida cotidiana del consumidor, sin importar la hora o la ocasión. Esto nos permite reforzar nuestro concepto de Cere-Snack y mostrar que el producto puede disfrutarse tanto en el desayuno como en momentos de felicidad

Señala Ana María Carrillo, gerente de Marca de Flips Colombia.

Desde Mimos, el proceso de integración fue un trabajo conjunto de exploración, pruebas y desarrollo. Ambas marcas evaluaron múltiples formas de incorporar los productos hasta llegar a una combinación que representara lo mejor de cada una.

En Mimos creemos en la innovación como forma de seguir conectando con nuestros consumidores. Aliarnos con Flips nos permitió crear una propuesta distinta, que combina dos universos de sabor para ofrecer una experiencia nueva y memorable

Menciona Lucas Muñoz gerente general de Mimos.

En términos logísticos, el abastecimiento del producto se realiza desde los centros de distribución de Flips hacia los de Mimos en todas las ciudades con presencia de la cadena, garantizando disponibilidad y frescura en cada punto de venta.

Más allá del lanzamiento, la marca de cereales proyecta un incremento del 100% en ventas dentro de su canal industrial, y espera que la colaboración también impulse la rotación de sus presentaciones de 28 g y 120 g en el canal tradicional.

En línea con las tendencias globales, esta colaboración refuerza la búsqueda de combinaciones innovadoras, co-brandings exitosos y alianzas que generen conexión emocional.

