'Hands free', los zapatos que se popularizan en Colombia

Cada vez más colombianos se suman a una tendencia que prioriza la comodidad y la rapidez: el calzado hands free, o “sin manos”. Esta tecnología, que permite ponerse los zapatos sin necesidad de agacharse o usar las manos, empieza a consolidarse en el país como una alternativa práctica para quienes buscan simplificar su rutina diaria sin perder estilo.

El crecimiento de esta categoría no se explica solo por la novedad. En un contexto urbano cada vez más acelerado, los consumidores buscan productos que reduzcan los pequeños esfuerzos del día a día. Así, los zapatos hands free se posicionan como una respuesta a la necesidad de comodidad, versatilidad y eficiencia, tres factores que hoy determinan gran parte de las decisiones de compra en el sector de la moda y el calzado.

De acuerdo con datos de la marca Bata, el confort es el principal criterio de elección para el 68% de los compradores colombianos. La compañía ha incorporado la tecnología EasySlide en sus líneas Power y Bubblegummers, un sistema que permite que el pie se deslice dentro del zapato sin esfuerzo, manteniendo su forma y ajuste. Esta innovación, explican desde la empresa, busca facilitar el uso diario y adaptarse a distintas actividades, desde jornadas laborales hasta momentos de ocio.

El auge del calzado hands free también responde a una tendencia más amplia: la de los consumidores que valoran productos capaces de adaptarse a su ritmo de vida, y no al contrario. En ciudades donde el tiempo nunca parece suficiente, eliminar gestos repetitivos —como agacharse para amarrar los cordones— se traduce en un beneficio tangible. Lo que antes era un detalle menor se convierte en una ventaja que muchos están dispuestos a pagar.

La comodidad, por su parte, se mantiene como el eje central. Los usuarios buscan materiales flexibles, plantillas acolchadas y diseños que permitan usar los zapatos durante todo el día sin molestias. Más que una moda, la comodidad se asocia hoy con bienestar y calidad de vida, un valor que las marcas del sector han debido priorizar para mantenerse competitivas.

Otro atributo clave es la versatilidad. Los modelos hands free prometen adaptarse con facilidad a diferentes contextos: desde un entorno laboral hasta un fin de semana casual. Esa capacidad de transición refuerza su atractivo entre consumidores que buscan practicidad sin renunciar al diseño.

