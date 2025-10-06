Programas de Marketing UPB Medellín, primeros en Hispanoamérica acreditados por DMI

La UPB Medellín es la primera universidad hispanoamericana acreditada por el Digital Marketing Institute en programas de marketing digital, un reconocimiento a su calidad y liderazgo académico.

La Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín celebra un hito histórico para la educación en marketing digital en Latinoamérica: tanto el programa de Pregrado en Publicidad y Marketing Digital como la Maestría virtual en Marketing Digital han sido oficialmente acreditados por el Digital Marketing Institute (DMI). Con este logro, la UPB se convierte en la primera universidad hispanoamericana en obtener esta distinción para estas dos ofertas académicas, lo que reafirma su compromiso con la calidad, la pertinencia y la actualización académica frente a las exigencias del entorno digital global

¿Qué es el DMI y qué representa la acreditación?

El DMI (Digital Marketing Institute) es una institución global que se dedica a certificar estándares de excelencia en marketing digital. Con presencia en más de 135 países, una membresía de más de 300.000 profesionales y decenas de miles ya certificados, el DMI se ha consolidado como una de las autoridades más respetadas en la formación digital.

Lo que hace especial a esta acreditación es que los programas del DMI no sólo se basan en contenidos teóricos actuales, sino que están diseñados, revisados y validados por líderes del sector a través de su Global Industry Advisory Council (GIAC) El GIAC colabora con profesionales de empresas globales influyentes, agencias, plataformas tecnológicas, expertos en tendencias digitales, para asegurar que los contenidos respondan a las necesidades reales del mercado, incluyan las últimas herramientas, enfoques y competencias digitales.

Miembros destacados del Global Industry Advisory Council

Algunos de los aliados y organizaciones que participan en el GIAC dan forma al estándar global del DMI:

Google

Meta (anteriormente Facebook)

HubSpot

Microsoft

Kantar

LinkedIn

IBM

Coca-Cola

Direct Line Group

Estos miembros aportan su experiencia en campos como estrategia digital, análisis de datos, publicidad, plataformas tecnológicas, innovación, ética digital, entre otros. Gracias a esa participación, los estándares educativos del DMI se mantienen actualizados, relevantes y orientados hacia el impacto real en la industria.

Importancia para la industria colombiana y regional

La acreditación internacional por el DMI coloca a los graduados de estos programas de la UPB en una posición de ventaja frente a estándares globales. Las empresas, agencias de publicidad, medios digitales, y organizaciones del sector pueden ahora contar con profesionales formados bajo criterios reconocidos internacionalmente, lo que facilita su inserción en mercados globales, la colaboración con entidades extranjeras, y el cumplimiento de nuevas exigencias tecnológicas y creativas.

También es un referente para otras instituciones universitarias en Colombia y Latinoamérica, invitándolas a elevar la calidad educativa, a innovar en los currículos, y a incorporar acreditaciones internacionales que validan el aprendizaje con estándares superiores.

En resumen, la UPB Medellín, con este reconocimiento del DMI, no solo reafirma su liderazgo entre las facultades de publicidad del país, sino que da un paso adelante para consolidarse como actor clave en la formación de profesionales en marketing digital en Latinoamérica. Este logro marca un momento decisivo: una doble acreditación internacional, logros nacionales permanentes, y una hoja de ruta clara hacia la excelencia académica adaptada al mundo digital.

