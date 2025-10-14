Breakfast Live fortalece la cadena del entretenimiento colombiano

Una empresa 100% colombiana que combina cifras récord con el poder de la música como motor cultural.

Hace apenas un año y medio nació Breakfast Live, la fusión de TBL Live y Breakfast Club, la cual se ha consolidado como la segunda promotora de entretenimiento en vivo con mayor participación en Colombia, que logró vender más de 420.000 boletas en el 2024, posicionándose como una de las opciones más sólidas, frescas e independientes del sector.

Con un portafolio diverso que abarca desde artistas anglo, nacionales y emergentes, hasta DJ’s internacionales, así como formatos de conciertos, familiares, festivales, entre otros. Breakfast Live ha demostrado que en Colombia hay público para todos los gustos, además que los fans cada vez piden una mejor experiencia y esta es la fórmula con la que se ha conseguido no solo aumentar su conexión con los artistas, llevando las experiencias a una calidad superior, sino atraer públicos de distintas partes de Latinoamérica del mundo; el 20% de su boletería son adquiridas por turistas, siendo Estados Unidos, Ecuador y Panamá su audiencia internacional más recurrente.

Actualmente, opera más de 50 eventos anuales en ciudades como Bogotá, Medellín y otras capitales regionales, dinamizando la industria cultural y conectando a miles de personas en torno a experiencias únicas. Para 2025 proyecta aumentar su cifra de ventas 21%, y poner a bailar más de 500.000 asistentes.

Breakfast Live nació para darle frescura y confianza al entretenimiento en vivo. Creemos en el poder de la música como motor de cultura, pero también como una oportunidad de crecimiento para artistas, ciudades y públicos en todo el país

Afirma Andrea Valencia, CEO de la promotora.

Entre sus hitos se destacan:

• Traer por primera vez la marca Tomorrowland a Colombia, siendo además el único país en Latinoamérica en realizar su festival Core.

• Ser parte de la programación y producción de festivales emblemáticos del país como el Festival de la Leyenda Vallenata, Ritvales y La Solar los cuales generaron, en 2024, una venta superior a las 84.700 boletas.

• Consolidar un sello propio de confianza a través de la producción de experiencias memorables, sin importar el tamaño del show, el venue o la ciudad.

Como promotora 100% colombiana, Breakfast Live también apuesta por el desarrollo de talento nacional y por fortalecer la cadena de valor del entretenimiento, generando empleo, oportunidades y un impacto económico que ya comienza a medirse en miles de millones de pesos. Al año la destacada promotora genera más de 7.000 empleos

en sus distintos formatos, siendo los festivales y estadios su mayor fuente de contratación (entre 1.600 y 1.800 turnos) y los evento de carpas y arena su flujo constante de generación de empleo (400 personas), todo este personal es adicional al personal fijo y se distribuye en áreas administrativas, producción, hospitality, gastronomía y logística, entre otras, para asegurar una experiencia integral.

En lo corrido de 2025, Breakfast Live ha vendido 423.000 tickets, un 9% más que en todo el 2024. Su apuesta se centra en abrir espacio a nuevas y diversas audiencias, muchas veces desatendidas por la oferta tradicional, acercándolas a experiencias memorables y fortaleciendo su conexión con los artistas y las marcas.

Para nosotros es esencial integrar los distintos estilos de vida que conviven en el país y elevar la cercanía con fans, industria, marcas y talentos. Somos una promotora fresca e independiente, con trayectoria y crecimiento constante, que cree en los nuevos artistas y en el desarrollo, a escala nacional, de los talentos ya consolidados

Concluye Valencia.

También le puede interesar: B2B Conference 2025: innovar, conectar y crecer en la nueva era empresarial