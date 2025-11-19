Andrea Guzmán es la nueva Managing Director de Havas Colombia

Con una trayectoria destacada en liderazgo, gestión de clientes y transformación de operaciones, Guzmán asume este rol con el propósito de consolidar el crecimiento de la compañía y fortalecer su propuesta de valor integrada.

Havas Group anuncia la incorporación de Andrea Guzmán como nueva Managing Director de Havas Colombia, reforzando su apuesta por seguir elevando la calidad operativa, estratégica y de servicio en el mercado, con miras a robustecer el portafolio de clientes en Colombia.

En su nueva posición, Andrea liderará la operación del negocio. Su rol será clave para acelerar la integración del modelo Village, optimizar procesos, fortalecer relaciones con clientes y garantizar una ejecución más robusta, eficiente, buscando tener un impacto significativo en el negocio de los clientes.

Andrea cuenta con una sólida experiencia en la gestión de equipos de alto desempeño, diseño de modelos operativos, optimización de procesos, modelos y soluciones para clientes. Su enfoque en excelencia, eficiencia y visión estratégica la posiciona como una líder imbatible para esta nueva etapa de crecimiento y consolidación. Además, fue reconocida por P&M como Women to Watch en 2024.

Pablo Izquierdo, CEO de Havas Colombia, destacó la relevancia de este nombramiento: “La llegada de Andrea representa un paso esencial en la evolución de nuestra operación. Su capacidad para movilizar talento, integrar capacidades estratégicas y fortalecer el servicio será determinante para escalar nuestra propuesta de valor. Estamos en un momento clave y estoy convencido de que su liderazgo tendrá un impacto directo en la calidad y consistencia que entregamos y para nuestro negocio; Andrea es un refuerzo clave para nuestra operación, y potenciará el liderazgo sólido y comprometido con el que ya contamos. Su incorporación nos lleva mucho más lejos, mucho más rápido”.

Por su parte, Andrea Guzmán, nueva Managing Director de Havas Colombia, expresó: “Me emociona profundamente y me llena de propósito sumarme al equipo de Havas en Colombia. Esta es una oportunidad invaluable para afianzar nuestra propuesta de valor y consolidarnos como un brazo extendido de las marcas con las cuales trabajamos. Con el talento como motor y la adopción de herramientas y tecnología como acelerador, impulsaremos nuevas formas de crecimiento que eleven el valor de las marcas en un mercado cada vez más exigente y competitivo”.

Este nombramiento llega en un momento estratégico para Havas Colombia, en el que la compañía avanza rápidamente en una agenda de transformación que busca reforzar la operación, impulsar la integración entre disciplinas y asegurar una propuesta de servicio más ágil, cohesionada y eficiente.

Con alrededor de 400 profesionales y un portafolio amplio y diverso de clientes, Havas Colombia continúa consolidándose como una de las operaciones más relevantes del grupo en Latinoamérica. La incorporación de Andrea Guzmán reafirma el compromiso de la compañía con la excelencia, la innovación y el crecimiento sostenible en el mercado colombiano.

