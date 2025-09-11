jueves, septiembre 11, 2025

Ikonozú transforma negocios a punta de branding

“Crear para construir” es la esencia de Ikonozú, una agencia que en sus 18 años de trayectoria ha demostrado cómo el branding puede impulsar ventas y fortalecer marcas. No solo diseñan marcas: transforman negocios a punta de branding.

Redacción P&M
 septiembre 11, 2025

Ikonozú es una de las agencias más influyentes del Caribe colombiano.Fundada en Barranquilla por tres hermanas con trayectorias complementarias –una administradora, una actriz y una marketera–, integra disciplinas para aportar visión a sus clientes desde un enfoque estratégico y creativo.

“Ninguna es publicista, y lo digo porque creo que hacer publicidad sin ser publicista creo que nos juega muy a favor, porque no nos enamoramos de las ideas; nos enamoramos de la consecución de los objetivos. La estrategia es nuestro mindset. Nos define la forma en que nos involucramos y en que los sueños de nuestros clientes se vuelven los nuestros”, afirma Shirley Suárez, directora ejecutiva de Ikonozú.

Durante este tiempo, la agencia ha construido su metodología sobre cuatro pilares: estrategia, sensibilidad, acompañamiento y autenticidad. Cada marca que llega recibe un tratamiento único, adaptado a sus desafíos reales, con una visión clara: el branding puede ser una herramienta transformadora de negocios.

Las fundadoras han desarrollado un método propio: Brand Therapy, una forma de descubrir, enfocar y potenciar marcas. Este enfoque privilegia la conexión cercana y consultiva. Para ellas, las marcas no necesitan solo una agencia, sino una guía que comprenda los retos del negocio y se involucre como parte del equipo.

“En Ikonozú creemos que cuando una marca se construye con estrategia, autenticidad y propósito, se logran cosas grandes: se direcciona, se posiciona, conquista mercados y se mantiene vigente", concluye Shirley.

 

 

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

 

