Especial Podcast 50 Marcas Ep.108 La historia y propósito de Avianca

En un nuevo episodio del podcast P&M, hablamos con Felipe Andrés Gómez, vicepresidente de asuntos públicos y sostenibilidad de Avianca, quien nos permitió abordar en este especial de la edición 500, contarnos sobre la historia de la aerolínea, su evolución, el rol que ha desempeñado en la relación con los colombianos durante más de un siglo.

En elnuevo episodio del podcast de P&M, en el marco de la edición 500, se habló del origen, la evolución y los retos actuales de Avianca. Durante este espacio, Felipe Andrés, vicepresidente de asuntos públicos y sostenibilidad de la aerolínea, explicó cómo se articula la relación de la compañía y su estrategia de sostenibilidad, impacto social y gobernanza en América Latina.

El episodio revisó, así como anteriores episodios de este especial de 500, se habló del origen de la marca, en donde se habló del origen de la compañía en Barranquilla como el punto de inicio de la aerolínea fundada en 1919, reconocida a su vez como la segunda más antigua del mundo. Por otro lado, durante el pódcast se abordaron los momentos de crisis que han marcado su trayectoria —entre ellos la pandemia, quiebras, fusiones y cambios en el modelo de negocio— y cómo estos momentos han impulsado transformaciones de Avianca para seguir creciendo.

La campaña “el cielo es de todos”, fue también nombrado durante este pódcast, en cuál introdujo la A minúscula como declaración de flexibilidad y ampliación de acceso al transporte aéreo. Esta estrategia, como lo cuenta Gómez, es conectar con nuevas generaciones y con un viajero que prioriza opciones, inmediatez y libertad para personalizar su experiencia.

Finalmente, se presentó el rol social de la aerolínea a través de iniciativas como el Banco de Millas, que permite transportar médicos de organizaciones aliadas para llevar atención en salud a comunidades apartadas. Se mencionó el caso de un niño en La Guajira atendido gracias a estos vuelos, reflejando el alcance de estos programas.

Este capítulo, como el foco de estos pódcast cerró en con cómo estas historias, campañas y decisiones hacen parte de la construcción de Avianca en el país y el mundo.



