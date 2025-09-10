VESTIK, el chaleco que transforma la terapia respiratoria en jóvenes con fibrosis quística

Omar Marroquín, egresado de la Universidad El Bosque, fue seleccionado como ganador de la primera edición del premio en Colombia por su proyecto VESTIK, un chaleco terapéutico portátil que convierte la música en una herramienta de cuidado respiratorio para jóvenes pacientes con fibrosis quística.

Por primera vez, Colombia participó en el James Dyson Award y ya tiene a su ganador nacional.

Este año, el reconocimiento fue otorgado a VESTIK un proyecto que aborda uno de los grandes desafíos de la salud respiratoria: la fibrosis quística, una enfermedad huérfana que afecta a cerca de 100.000 personas en el mundo.

Omar Marroquín, creador de VESTIK recibirá £5,000 libras esterlinas (aproximadamente 25 millones de pesos colombianos), recursos que permitirán impulsar el desarrollo del proyecto, avanzar en pruebas clínicas y proyectar su llegada al mercado.

En Colombia se estima que anualmente se diagnostican alrededor de 78 casos de fibrosis quística. En este contexto nace VESTIK, un chaleco terapéutico portátil que permite a niños y jóvenes realizar fisioterapia respiratoria de manera independiente y cómoda, integrando la música como parte esencial del proceso. Su diseño innovador reemplaza costosos y voluminosos equipos hospitalarios por una solución ergonómica, accesible y pensada para brindar autonomía, dignidad y calidad de vida a los pacientes.

Su creador, Omar Marroquín, es un joven de 30 años, diseñador industrial, quien encontró la inspiración en la historia de Alessandro, un niño con fibrosis quística cuya vida estaba condicionada por la dependencia de un dispositivo hospitalario costoso y restrictivo.

Al ver el impacto emocional, económico y social que esta situación generaba en él y en su familia, Omar se propuso desarrollar una solución que otorgara autonomía, dignidad y alegría a los pacientes más jóvenes. Con VESTIK, busca demostrar que el diseño centrado en las personas puede transformar rutinas médicas rígidas en experiencias inclusivas y humanas, y que la innovación puede ser motor de equidad en el acceso a la salud.

En su vigésima edición, el James Dyson Award reafirma su propósito de inspirar y apoyar a jóvenes inventores que, como Omar, utilizan el diseño y la ingeniería para resolver problemas reales con impacto social.

“Ganar el Premio James Dyson es, para mí, una validación profunda de que el diseño industrial puede ser una herramienta de transformación social real. No solo me impulsa como diseñador, sino que le da visibilidad a una problemática urgente y a una solución hecha con empatía, rigor y propósito. Este premio le abre a VESTIK las puertas a aliados estratégicos del mundo clínico, tecnológico y productivo que nos ayudarán a escalar su impacto. El próximo paso es validar clínicamente su eficacia, optimizar su producción sostenible y construir puentes con la industria médica para hacerlo realidad” aseguró Omar.

Hasta ahora se han desarrollado tres prototipos funcionales de VESTIK. El primero exploró la forma base, la estructura textil y el posicionamiento de los motores; el segundo incorporó microcontrolador y batería portátil, validando la intensidad vibratoria ajustable; y el tercero, con un peso inferior a 1 kg, sumó un diseño modular, conectividad musical, componentes en biopolímeros impresos en 3D y una distribución de motores validada junto a un neumólogo pediátrico.

Este premio reconoce inventos que buscan dar respuesta a problemas reales y se convierte en una motivación para que más proyectos en desarrollo sigan creciendo. En la primera edición del James Dyson Award en Colombia, además del proyecto ganador, se destacaron dos finalistas que reflejan el talento y la creatividad del país.

A continuación los dos proyectos finalistas del premio:

Dispositivo para entrenamiento en cirugía oftálmica, desarrollado por Luis Alejandro Estrada, egresado de la Universidad El Bosque.

Este simulador fue creado para mejorar la formación de futuros especialistas en oftalmología, quienes normalmente aprenden con herramientas limitadas y poco realistas. Inspirado en la necesidad de brindar un entrenamiento más preciso y seguro, el dispositivo recrea la anatomía y resistencia de los músculos oculares, ofreciendo una práctica cercana a la realidad y contribuyendo a cirugías más efectivas.

Océanos de Luz, proyecto de Gabriela Montes y Valeria Torres, egresadas de la Universidad El Bosque.

Inspirado en las comunidades de La Guajira, este proyecto responde al limitado acceso a energía eléctrica que afecta a muchas familias de la región. El dispositivo, a partir de la ionización de metales en agua salada, logra transformar la fuerza del mar en electricidad para iluminar hogares. Su diseño no solo ofrece una solución sostenible, sino que también integra la cosmovisión Wayúu, uniendo cultura, naturaleza y tecnología para llevar esperanza y desarrollo.

VESTIK, junto con los finalistas Dispositivo de entrenamiento para cirugía oftálmica y Océanos de Luz, avanzará a la siguiente etapa del James Dyson Award. El próximo 15 de octubre se anunciará la lista internacional de los 20 mejores proyectos, seleccionados por un equipo global de ingenieros de Dyson, y el 5 de noviembre se darán a conocer los ganadores mundiales, elegidos por James Dyson.

Sobre el James Dyson Award

El James Dyson Award es un concurso internacional de diseño que inspira y celebra a la próxima generación de ingenieros e inventores. En sus 20 años de historia, ha apoyado más de 400 proyectos innovadores orientados a resolver problemas reales, con una inversión de más de £1 millón en premios. El certamen se desarrolla en 28 países y regiones, y es organizado por la James Dyson Foundation, la fundación benéfica de Sir James Dyson enfocada en la educación en ingeniería.