jueves, octubre 16, 2025

La moda caleña brilla: UNATY Trunk Show llega al NH Cali Royal

Eventos

NH

La capital del Valle del Cauca reafirma su posición como uno de los destinos más inspiradores para la moda, el arte y el diseño colombiano con la llegada del UNATY Trunk Show al NH Cali Royal, un evento que celebra la creatividad local y la unión entre diseñadores, marcas y público.

Redacción P&M
 octubre 16, 2025

Del 16 al 19 de octubre, el Hotel más icónico del sur de cali se convertirá en el punto de encuentro para más de veinte marcas de moda, accesorios, belleza y estilo de vida que representan la esencia de la moda caleña: fresca, auténtica y con propósito.

El encuentro reunirá a más de veinte marcas colombianas de moda, arte y diseño, que reflejan la esencia contemporánea y artesanal del país. Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de una agenda que combina experiencias sensoriales, talleres y exhibiciones exclusivas. Entre ellas, catas de vino, charlas sobre fotografía y diseño sostenible, así como la presencia de marcas que impulsan la producción consciente y el talento femenino.

El UNATY Trunk Show invita a redescubrir la moda como un lenguaje de identidad y colaboración. Más que una feria, es un movimiento que conecta diseñadores, clientas y ciudad en un mismo latido creativo. “En el NH Cali Royal estamos orgullosos de ser parte del movimiento que impulsa a Cali como capital de la moda colombiana. Nuestros espacios fueron concebidos para inspirar, desde el lobby bañado por luz natural hasta la piscina que se convierte en un oasis urbano, un reflejo de la elegancia relajada que define a esta ciudad”, expresó Juan Carlos Valencia, Director del Hotel NH Cali Royal.

Ubicado en el corazón del sur de la ciudad, el NH Cali Royal se ha convertido en uno de los hoteles más icónicos de la zona. Su amplio lobby, su piscina rodeada de vegetación y sus luminosos espacios sociales lo han consolidado como un punto de encuentro entre elegancia, comodidad y estilo. El hotel, reconocido por su atmósfera cálida y contemporánea, será el escenario perfecto para recibir a diseñadores, creadoras y visitantes en busca de inspiración.

NH Cali Royal

