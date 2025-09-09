Así es como Colombia se pegó al migao

¿Cómo revivir una tradición y ponerla de moda? Chocolate Corona y Galletas Ducales –dos de las marcas más queridas del país– convirtieron el migao en un movimiento que transformó el consumo de millones de colombianos.

En cada región se llama distinto –migas, migote, sopitas–, pero siempre conserva la misma esencia: unión, sabor local y dos ingredientes indispensables: Chocolate Corona y Galletas Ducales. Esta tradición tomó fuerza de manera orgánica en el último año, cuando las marcas identificaron que las preparaciones habían evolucionado sin perder los rituales familiares. “Quisimos impulsar este movimiento que había surgido de manera espontánea entre los jóvenes –pues ya vivía en los hogares– e invitar a todos a prepararlo y compartirlo en familia”, explica Mauricio Madrid Cadavid, jefe de mercadeo bebidas Colombia.

Para darle vida, más de 4.000 personas se reunieron a disfrutar un migao con Tulio Recomienda, uno de los referentes gastronómicos más influyentes del país. Además, 7.400 personas participaron en una transmisión en vivo durante la cual compartieron historias y recetas. La tendencia fue amplificada por más de 85 influenciadores y 80 medios nacionales y locales.

Luego llegó la búsqueda de Los reyes del migao, que convocó a restaurantes, panaderías y emprendimientos de todo el país que crearon su propia versión. La respuesta superó las expectativas: 150 establecimientos de 39 ciudades participaron y más de 17.000 personas votaron por su favorito.

El impacto fue enorme: la campaña El migao está pegao logró que las marcas sobrepasaran el presupuesto de ventas en 105%, trajo 17.000 millones adicionales y se convirtió en un hito para Nutresa.

“Este movimiento demuestra que cuando una marca conecta con las emociones reales de las personas, puede transformar una receta casera en una plataforma viva de valor compartido”, concluye María Adelaida Cano Restrepo, jefe de marca regional de Ducales.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

