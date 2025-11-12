Especial Podcast 50 Marcas Ep.106: El camino de Argos

En este episodio de nuestro pódcast, Juan Enrique Navarro Vargas, gerente de mercadeo y experiencia de cliente en Cementos Argos, habla sobre cómo una visión local se transformó en una marca de valor con presencia internacional y un propósito centrado en la sostenibilidad.

En este especial de nuestra edición 500, es un espacio para hablarsobre el Reason Why de la marca, su conexión con los colombianos y por qué destacan en la historia del sector y del país. El episodio 106, nos encontramos con: Argos, una marca con 91 años de historia que ha acompañado el desarrollo del país desde su fundación en 1934.

La compañía en este podcast nos habla de sus orígenes, cuando Jorge Arango y Carlos Sevillano identificaron la necesidad de producir cemento localmente al descubrir yacimientos de piedra caliza durante la construcción del ferrocarril de Antioquia. Ese momento marcó el nacimiento de lo que hoy es el Grupo Argos, un holding con presencia en los sectores de materiales de construcción, energía, infraestructura y desarrollo inmobiliario.

Además, como para la compañía destaca el 2005 como un año clave para la marca, pues fue el momento en el que las diferentes cementeras del país se unificaron bajo el nombre Argos, con una estrategia enfocada en construir una marca de valor y no solo en ofrecer un producto. Ese mismo año comenzó el proceso de internacionalización, con la adquisición de activos en Estados Unidos, una decisión que transformó el rumbo de la compañía y la posicionó como un referente latinoamericano.

Durante la conversación, se resaltó el impacto de la comunicación en la consolidación de Argos como una marca cercana, visible y reconocida por los colombianos. La introducción del color verde mangoiche y el eslogan “Luz verde” se convirtieron en símbolos de optimismo, progreso y sostenibilidad. Aunque la compañía intentó evolucionar su mensaje en 2018 con el lema “Imagina todo lo que podemos construir juntos”, fueron los mismos clientes quienes pidieron el regreso de “Luz verde”, lo que llevó a retomar ese concepto en 2021 como parte esencial de su cultura corporativa.

Navarro explicó que el ADN de Argos está basado en acompañar a sus clientes —constructores, ferreteros y comercializadores— en sus procesos de crecimiento, manteniendo un propósito superior: construir sueños que impulsen el desarrollo y promuevan comunidades más prósperas y sostenibles.

Para escuchar la historia de Argos, puede escuchar nuestro podcast completo en Spotify, apple podcast, deezar y Spreaker.

