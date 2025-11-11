Publicis Groupe Colombia en +Cartagena 2025: el poder de las ideas que transforman

Cartagena volvió a ser el punto donde la creatividad latinoamericana se da cita para hablar del futuro.

En su décima edición, +Cartagena 2025 se consolidó como el espacio más importante de la región para reflexionar sobre el papel de las ideas, la tecnología y la cultura en la transformación de las marcas y la sociedad.

En medio de conversaciones sobre inteligencia artificial, sostenibilidad, liderazgo y propósito, Publicis Groupe Colombia llevó a escena su filosofía “The Power of One”: una visión que demuestra cómo la integración de capacidades (creatividad, data, medios y tecnología) puede convertirse en un motor real de cambio para los negocios y las personas.

El grupo participó activamente en conversaciones sobre el papel de la inteligencia artificial en la comunicación, el liderazgo femenino en la industria, la creatividad cultural como elemento de conexión y el impacto de la integración en los modelos de agencia. Las discusiones dejaron una conclusión clara: la transformación de la industria no pasa sólo por incorporar nuevas herramientas, sino por cambiar la manera en que pensamos, trabajamos y colaboramos.

En ese escenario, The Power of One se consolidó como una mentalidad y un equipo multidisciplinar que impulsa la innovación y las soluciones hechas a la medida, más allá de ser visto solo como un modelo operativo. Es una forma de ver el negocio desde la sinergia: unir el mejor talento, la tecnología y la estrategia para construir ideas que inspiran y generan crecimiento a la medida de las necesidades de cada cliente.

Entre conversaciones, aprendizajes y nuevas alianzas, Publicis Groupe Colombia dejó una huella en +Cartagena 2025: la de una compañía que cree en el poder colectivo de la creatividad y en su capacidad para conectar, emocionar y transformar.

