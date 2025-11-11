martes, noviembre 11, 2025

INICIO

MERCADEO

Publicis Groupe Colombia en +Cartagena 2025: el poder de las ideas que transforman

+CTG 2025

Publicis Groupe Colombia en +Cartagena 2025: el poder de las ideas que transforman

Publicis

Cartagena volvió a ser el punto donde la creatividad latinoamericana se da cita para hablar del futuro.

Redacción P&M
Redacción P&M
 noviembre 11, 2025

En su décima edición, +Cartagena 2025 se consolidó como el espacio más importante de la región para reflexionar sobre el papel de las ideas, la tecnología y la cultura en la transformación de las marcas y la sociedad.

En medio de conversaciones sobre inteligencia artificial, sostenibilidad, liderazgo y propósito, Publicis Groupe Colombia llevó a escena su filosofía “The Power of One”: una visión que demuestra cómo la integración de capacidades (creatividad, data, medios y tecnología) puede convertirse en un motor real de cambio para los negocios y las personas.

El grupo participó activamente en conversaciones sobre el papel de la inteligencia artificial en la comunicación, el liderazgo femenino en la industria, la creatividad cultural como elemento de conexión y el impacto de la integración en los modelos de agencia. Las discusiones dejaron una conclusión clara: la transformación de la industria no pasa sólo por incorporar nuevas herramientas, sino por cambiar la manera en que pensamos, trabajamos y colaboramos.

En ese escenario, The Power of One se consolidó como una mentalidad y un equipo multidisciplinar que impulsa la innovación y las soluciones hechas a la medida, más allá de ser visto solo como un modelo operativo. Es una forma de ver el negocio desde la sinergia: unir el mejor talento, la tecnología y la estrategia para construir ideas que inspiran y generan crecimiento a la medida de las necesidades de cada cliente.

Entre conversaciones, aprendizajes y nuevas alianzas, Publicis Groupe Colombia dejó una huella en +Cartagena 2025: la de una compañía que cree en el poder colectivo de la creatividad y en su capacidad para conectar, emocionar y transformar.

También le puede interesar: Editorial: Influenciar también es tomar partido

TAGS
Publicis Groupe

LO MÁS LEÍDO

01
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
02
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
03
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025
04
+CTG 2025

Visión 2030: 10 citas del panel de P&M en +CTG 2025

Juanita Rico
noviembre 8, 2025
05
Lanzamientos

¿Cine o publicidad?, así es el nuevo cortometraje que conmueve al país

Redacción P&M
octubre 27, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Edición 500: Mapa del 2030

5 de noviembre 2025

MÁS DE Mercadeo
VER TODO
Kantar

OTRAS SECCIONES

Gente

Comunicación

Digital
Portda

Consumidor