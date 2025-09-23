Amor y Amistad en Bogotá: entre cocteles, risas y pizzas al atardecer

En Bogotá, esta celebración es ampliamente celebrada y se vive con planes que van desde un pre rumba sofisticado en la 85 hasta experiencias gastronómicas relajadas frente al Parque de la 93 y otras zonas de la capital.

En 2024, según Fenalco, 8 de cada 10 colombianos planeaba celebrar el Día de Amor y Amistad, confirmando que septiembre es una de las fechas más esperadas del año para compartir. Bogotá no se queda atrás y vibra distinto en este mes, ofreciendo planes para todos los estilos: desde un pre rumba sofisticado en la 85 hasta una experiencia gastronómica relajada en el Parque de la 93.

En este contexto, el Parque de la 93 se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la ciudad. Su ambiente cosmopolita, las terrazas que rodean el parque y su mezcla entre gastronomía, arte y vida urbana lo convierten en el lugar perfecto para quienes buscan un plan relajado, al aire libre y rodeado de buena energía. Uno de sus planes más destacados se encuentra en el NH Urban 93 Royal, que ofrece la experiencia perfecta: un taller de pizzas para que cada grupo prepare su propia creación, desde recetas tradicionales hasta opciones gourmet acompañadas de bebida o cerveza. Experiencias para entre 10 a 20 personas, con precios desde los 65.000 hasta 95.000 por cada uno, que pueden incluir una bebida o dos cervezas dependiendo de la elección. Es un plan para reír, ensuciarse las manos y disfrutar en la mejor compañía. Y como broche final, nada mejor que caminar hasta el parque, contemplar el atardecer y alargar la charla en una de sus terrazas.

Otra de las zonas más reconocidas y vibrantes de Bogotá es la Calle 85, un corredor que concentra bares, restaurantes y la vida nocturna más activa de la capital. Aquí la música, la coctelería y el movimiento constante de personas crean el ambiente ideal para quienes quieren empezar la noche con estilo y seguir la fiesta en los alrededores.

Si la idea es comenzar la noche con estilo antes de seguir a la movida nocturna, Avani Royal Zona T es el punto de partida ideal. Su carta de coctelería sorprende con opciones como el Avani Gin, con almíbar de corozo y lychees, o el clásico Expresso Martini, perfecto para los amantes del café. Todo en un ambiente moderno, con buena música y un aire que invita a brindar entre amigos. Al cerrar la noche aquí, la fiesta apenas comienza: la rumba en la 85 está a pocos pasos.

Ya sea con cocteles y música en la Zona T o con pizzas artesanales frente al Parque de la 93, Bogotá confirma que el Día de Amor y Amistad no es solo una fecha en el calendario, sino una excusa perfecta para celebrar la amistad, el amor y los momentos que se convierten en recuerdos inolvidables.

También le puede interesar: “Romper silos es un cambio de cultura, no de organigrama”, Pablo Izquierdo, CEO de Havas Colombia