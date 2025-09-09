Seaya entra en el capital de Adsmurai

La operación, que implica la toma de una participación minoritaria relevante, mantiene a los fundadores de Adsmurai como socios mayoritarios y marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento.

Adsmurai, compañía referente en la transformación del marketing digital a través de la innovación tecnológica, ha anunciado hoy el cierre de una importante operación estratégica con Seaya, gestora de venture capital y private equity paneuropeo, especializada en escalar compañías tecnológicas sostenibles y de alto crecimiento.

El acuerdo implica la compra de una participación minoritaria por parte de Seaya a través de su fondo Andromeda, manteniendo a los fundadores y al equipo directivo de Adsmurai como socios mayoritarios y manteniendo su liderazgo en la gestión y funciones estratégicas. Esta alianza representa un paso decisivo en el plan de crecimiento de Adsmurai, abriendo nuevas vías de expansión internacional y acelerando su inversión en Inteligencia Artificial.

Esta alianza nos permite consolidar nuestra trayectoria de crecimiento y acelerar el despliegue internacional, con la Inteligencia Artificial como eje transformador de nuestra propuesta

Ha declarado Marc Elena, CEO y co-fundador de Adsmurai.

La inversión de Seaya es una muestra de confianza en el modelo de negocio, el futuro prometedor de Adsmurai y refuerza su apuesta por el crecimiento y la innovación en el sector de la publicidad digital. Esta inversión no sólo valida el potencial de Adsmurai como líder en soluciones tecnológicas para marketing y analítica avanzada, sino que también refleja la confianza de Seaya en la capacidad de la empresa para escalar su impacto en el mercado. Con su experiencia en impulsar startups y scale-ups, Seaya aportará acceso a una red estratégica internacional y recursos que acelerarán el desarrollo de Adsmurai, consolidando su posición como referente en el ecosistema publicitario. Esta alianza subraya la relevancia de Adsmurai en un sector en constante evolución y su capacidad para atraer a inversores de primer nivel.

Carlos Fisch, Socio de Seaya, ha añadido

Estamos muy ilusionados de sumar fuerzas con Marc y Otto para acompañar a Adsmurai en esta nueva etapa de crecimiento, una compañía con una visión única y una tecnología propia que ya está redefiniendo el futuro del marketing digital, liderada por un equipo excepcional

Rendimiento financiero sólido y trayectoria de crecimiento sostenido

Adsmurai ha demostrado una impresionante trayectoria de crecimiento, con unos ingresos que superaron los 100 millones de euros en 2024 y que se estima alcancen los 140 millones de euros a cierre de 2025.

El plan estratégico de Adsmurai a largo plazo es igualmente ambicioso, combinando crecimiento orgánico e inorgánico. La compañía se ha fijado como objetivo alcanzar los 400 millones de euros en ingresos para 2029, reforzando su liderazgo en la industria del marketing digital.

Actualmente, Adsmurai cuenta con más de 450 empleados, un activo fundamental que impulsa su innovación y éxito. La entrada de Seaya también implica contar con su experiencia y red de contactos para apoyar la expansión internacional y el desarrollo de nuevos productos.

Adsmurai trabaja para marcas líderes a nivel global como Wilson, Alcampo, Desigual, Parfois, Voll-Damm, Unicef, Henkel, Unilever, Grupo Planeta, Scalpers, ElBulli Foundation, Mango, La Menorquina o Freshis, consolidando su posición como socio estratégico de referencia para empresas de múltiples industrias.

IA como motor de la nueva estrategia: Zero Loop

En el corazón de esta nueva etapa, Adsmurai presenta Zero Loop, un asistente conversacional conectado a toda la infraestructura interna en un entorno privado, capaz de actuar, aprender y automatizar tareas complejas al combinar IA generativa con herramientas y bases de datos internas para acceder a información clave y liberar tiempo para lo que importa.

Zero Loop es el asistente de IA de Adsmurai que se integra de forma nativa con los datos y sistemas del negocio (ventas, rendimiento de campañas, datos de orgánico, CRM, inventario, BI) para convertir información en decisiones accionables. Combina modelos generativos con las herramientas internas —incluida Adsmurai Marketing Platform (AMP)— para automatizar tareas, orquestar flujos complejos y aportar conclusiones accionables. El resultado es mayor eficiencia operativa, reducción de tiempos y equipos más capacitados para enfocarse en estrategia, creatividad e impacto.

Todo ello sucede en un entorno plenamente privado y gobernado por el cliente. Zero Loop opera con modelos de lenguaje self-hosted, garantizando que los datos no se utilizan en ningún caso para entrenar sistemas de terceros sin el consentimiento expreso del cliente. El sistema permite elegir al propietario cuando conectarse de forma controlada a proveedores líderes (OpenAI, Anthropic, Google Gemini, xAI), manteniendo trazabilidad, control de enrutado, residencia del dato y cumplimiento normativo y RGPD. Además, incorpora capacidades avanzadas como la generación de vídeo a partir de imágenes mediante tecnología VEO3, con opciones de estilo, resolución y duración para acelerar la producción creativa bajo los mismos estándares de seguridad y control.

