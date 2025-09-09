I DO, el motor que impulsa los grandes eventos en Colombia

Esta empresa se ha convertido en el mayor operador logístico de eventos gremiales en el país y en la plataforma ideal para generar conversaciones sectoriales de alto impacto.

La convicción de crear eventos que trascendieran los simples encuentros de conversación y evolucionaran para convertirse en plataformas de transformación sectorial que dejaran huella en las audiencias, motivó a Paola Angarita Uribe a crear hace trece años I DO, “la firma más importante del país hoy en la operación logística de eventos gremiales”, asegura.

Como consecuencia de su experiencia personal en la organización de un evento para la empresa en la que trabajaba antes de emprender, labor que ejecutó de manera impecable, Paola tuvo una revelación interna que la llevó a potenciar su pasión y amor hasta concretarla en una idea de negocio exitosa.

Hoy, I DO es la plataforma ideal de los gremios que desean generar conversaciones sectoriales de alto impacto, con altos estándares de calidad logística que Paola se preocupa por mantener con exigencia y compromiso por sus clientes y sus audiencias, con un enfoque estratégico, sostenible, sensible y humano.

“Ha sido una historia llena de experiencias, de años de trayectoria laboral y de un sueño personal que era mi propósito: independizarme y dejar huella en el país al generar empleo. Es gratificante y satisfactorio darles la oportunidad a muchas personas que trabajan en mi equipo para que también puedan brillar alrededor de I DO”, señala Paola Angarita.

La confianza de los gremios en el motor que cumple sueños

En estos trece años de experiencia, I DO celebra haber podido acompañar a diversas industrias en la creación de experiencias memorables para sus audiencias. Su fundadora destaca la confianza que depositaron en su empresa gremios como el minero-energético, que fue uno de los primeros en creer en su labor, en sectores como las térmicas, el gas, los hidrocarburos y los energéticos, entre otros.

Cada evento es una oportunidad para acompañar a los gremios en su crecimiento y fortalecimiento industrial. Desde este punto de vista, I DO es un operador logístico que en esos momentos de verdad es un aliado estratégico para propiciar conversaciones que transforman y en las que las historias de cada sector cobran vida.

“Leemos a profundidad al cliente y nos sentamos a escuchar qué quiere y cuáles son sus sueños. Generamos espacios de conexión dentro de la organización y del proyecto con altos estándares de calidad, para crear una puesta en escena impecable, una escenografía del más alto nivel, y nos retamos año tras año a ser mejores y a superar los eventos anteriores, porque como hacemos los mismos eventos para los mismos clientes cada año, tenemos el compromiso de salir de la caja para buscar propuestas novedosas”, revela Angarita.

Sus eventos son experiencias en las que se narran historias mediante la creatividad, y cada asistente se retira con la sensación de haber vivido algo único. Estos espacios se convierten en lugares propicios para reforzar el networking y los vínculos comerciales, pero en definitiva, no se trata solo de logística, sino de emociones, propósito y conexión.

Eventos sostenibles y armónicos con su entorno

Otra de las apuestas de I DO es generar eventos que conecten con la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, Paola Angarita afirma que en 2025, el 60% de los encuentros que organizó la empresa fueron cero carbono, lo cual evidencia su compromiso por seguir reduciendo las emisiones contaminantes en sus actividades.

La empresa se preocupa por utilizar en sus operaciones materiales amigables con el medio ambiente, con un foco en la economía circular para promover la reincorporación de elementos aprovechables en sus ciclos productivos, y crear así piezas modulares que sirvan para varios eventos.

I DO ha fortalecido su apuesta por la digitalización, al crear aplicaciones móviles que facilitan el registro de los asistentes, disminuyen el uso de papel en escarapelas y ofrecen acceso a traducciones simultáneas sin necesidad de utilizar audífonos externos, sino que lo hacen desde su propio celular, para mejorar la experiencia.

De este modo, I DO se consolida como el mejor aliado estratégico para los eventos gremiales y empresariales, con un sello de perfección y de calidad que identifica su trabajo desde hace trece años.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

También le puede interesar: Según Kantar Insights, Solo el 6% de los colombianos compra siempre en la misma tienda de dermocosmética