ChapStick lanza edición limitada para temporada de amor y amistad

El lanzamiento incluye una activación especial en la tienda OXXO de Palermo, en Bogotá, que ofrece espacios para fotos, actividades interactivas y obsequios temáticos para los asistentes.

Bajo la premisa del cuidado de los labios y en el marco de una de las celebraciones más importantes del año, ChapStick presentará en Colombia su edición limitada Amor & Amistad Cereza y Fresa, dos sabores icónicos en una presentación coleccionable, pensada para regalar o disfrutar personalmente.

El amor se vive, se comparte y se celebra, y creemos que también se cuida. Con ChapStick queremos invitar a los colombianos a celebrar todas las formas de cariño, el amor propio, la amistad y el romance, a través de un gesto tan sencillo como proteger y consentir sus labios

Asegura Manuela Castrillón, Gerente de Marca de Chapstick.

“Desde Recamier, como distribuidores oficiales de la marca, nos enorgullece acercar a los consumidores una experiencia que combina calidad global con un propósito local: inspirar bienestar y conexión en cada sonrisa y cada beso”.

Bajo esta premisa la marca promueve el cuidado de los labios ya que ha pasado de ser un gasto ocasional para convertirse en parte fundamental de las rutinas de belleza y bienestar. En Colombia, el 74 % de los hogares adquiere al menos un producto de belleza o cuidado personal al año, y el sector cosmético supera los 4.000 millones de dólares en ventas anuales, con un crecimiento constante. Aun así, persisten mitos y creencias erróneas sobre el autocuidado, en este caso, que pueden poner en riesgo no solo la salud de los labios, sino también su apariencia y la sensación de comodidad y seguridad que brindan. El impacto es aún mayor en climas fríos, donde la resequedad es más intensa y requiere un cuidado constante.

De este modo, cuidar los labios ahora es una cuestión que combina salud, estética y confianza personal. Incluso, ese cuidado adquiere un matiz especial en fechas como la celebración del Amor y la Amistad, una tradición que Colombia ha hecho propia y en la que sonrisas y besos cobran protagonismo.

En este contexto, los hábitos de cuidado se vuelven más conscientes y mantener los labios saludables no es solo una cuestión de estética: también es un gesto de bienestar y una forma de conexión emocional.

De acuerdo con ChapStick, marca con más de 140 años de trayectoria en el cuidado labial, y Recamier, su distribuidor oficial en Colombia, Perú y Ecuador, existen mitos frecuentes que conviene desmentir para proteger adecuadamente esta zona tan delicada del rostro y adoptar rutinas basadas en información confiable. ¿Cuáles son?

“Entre más bálsamo labial uses, más dependencia creas”

Falso. Los labios no producen su propia hidratación, así que necesitan apoyo externo para mantenerse sanos. Usar bálsamo no genera adicción: lo que ocurre es que, al estar hidratados, aumenta la notoriedad cuando se resecan y, por ende, se hace consciente el cuidado.

“Solo necesitas proteger los labios cuando hace frío”

Falso. El sol, el viento y la contaminación urbana también afectan la piel de los labios. La radiación UV puede generar manchas y envejecimiento prematuro, incluso en climas cálidos. Por eso, elegir un bálsamo con FPS es clave durante todo el año.

“Los ingredientes naturales siempre son seguros”

Falso. No todos los componentes naturales son inocuos. Algunos aceites esenciales o extractos pueden causar irritación o alergias, sobre todo en pieles sensibles. Por eso, es clave usar productos con fórmulas equilibradas y dermatológicamente probadas.

“El bálsamo puede prevenir infecciones”

Verdad. Además de aportar suavidad y un look saludable, el bálsamo protege contra grietas que pueden doler, sangrar o incluso infectarse. Cuidar los labios es también un asunto de salud y bienestar.

