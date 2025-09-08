lunes, septiembre 08, 2025

KOALA cumple 30 años como referente del shopper marketing

KOALA cumple 30 años como referente del shopper marketing

La agencia celebra su trigésimo aniversario en Colombia como pionera en shopper marketing y se consolida como aliado estratégico para marcas y retailers al convertir al shopper en buyer.

Redacción P&M
 septiembre 8, 2025

La historia de KOALA comenzó a principios de los años noventa en Venezuela. A mediados de esa década, la agencia migró a Medellín e implementó su modelo In-Store, con el formato Éxito y el grupo de tiendas CADENALCO.

La entrada en Colombia como agencia de in-store marketing se ha actualizado para convertirse en agencia de shopper marketing. Hoy, KOALA administra más de 2.600 tiendas en la región andina, con elementos y desarrollos disruptivos que facilitan las decisiones de compra del shopper en los puntos de venta.

En estos 30 años, KOALA ha ido evolucionando en el uso de piezas o elementos tradicionales, como stoppers de marcos plásticos rojos, marcos de carritos y dispensadores Tome Uno. En la actualidad, tiene una oferta integral 360° de elementos multisensoriales e interactivos que emiten sonidos, fragancias, movimiento e iluminación, con el objetivo de generar impacto/acción del mensaje de la marca.

Su modelo 360° abarca medición de espacios, creación de conceptos audiovisuales, producción, distribución, instalación, mantenimiento y retiro de los elementos, para una ejecución impecable y controlada, con resultados efectivos y medibles con tecnología BI. Así lo reseña Martin Kern, CEO del grupo KOALA ANDINA.

Su propuesta retail in motion combina shopper y retail marketing, para generar impacto en tres zonas estratégicas del PDV, que se clasifican en proximidad, transición y destino. Cada zona tiene elementos especí cos de comunicación e interacción con el comprador.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

Revista P&M

