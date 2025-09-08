KOALA cumple 30 años como referente del shopper marketing

La agencia celebra su trigésimo aniversario en Colombia como pionera en shopper marketing y se consolida como aliado estratégico para marcas y retailers al convertir al shopper en buyer.

La historia de KOALA comenzó a principios de los años noventa en Venezuela. A mediados de esa década, la agencia migró a Medellín e implementó su modelo In-Store, con el formato Éxito y el grupo de tiendas CADENALCO.

La entrada en Colombia como agencia de in-store marketing se ha actualizado para convertirse en agencia de shopper marketing. Hoy, KOALA administra más de 2.600 tiendas en la región andina, con elementos y desarrollos disruptivos que facilitan las decisiones de compra del shopper en los puntos de venta.

En estos 30 años, KOALA ha ido evolucionando en el uso de piezas o elementos tradicionales, como stoppers de marcos plásticos rojos, marcos de carritos y dispensadores Tome Uno. En la actualidad, tiene una oferta integral 360° de elementos multisensoriales e interactivos que emiten sonidos, fragancias, movimiento e iluminación, con el objetivo de generar impacto/acción del mensaje de la marca.

Su modelo 360° abarca medición de espacios, creación de conceptos audiovisuales, producción, distribución, instalación, mantenimiento y retiro de los elementos, para una ejecución impecable y controlada, con resultados efectivos y medibles con tecnología BI. Así lo reseña Martin Kern, CEO del grupo KOALA ANDINA.

Su propuesta retail in motion combina shopper y retail marketing, para generar impacto en tres zonas estratégicas del PDV, que se clasifican en proximidad, transición y destino. Cada zona tiene elementos especí cos de comunicación e interacción con el comprador.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

