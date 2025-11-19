Volvo llegó al Salón del Automóvil para mostrar por qué domina en seguridad y electrificación.

Volvo Cars, marca representada por Astara en Colombia, presenta en el Salón del Automóvil 2025 una puesta en escena innovadora en Colombia: un Volvo real que deja ver el esqueleto de seguridad del vehículo. Una oportunidad que permite observar cómo la ingeniería sueca protege la vida en cada detalle.

El modelo muestra, cómo diferentes aleaciones de acero y aluminio se combinan para absorber y distribuir la energía de un impacto para mantener seguras a las personas.

En esta exhibición los visitantes pueden identificar los colores asociados a diferentes materiales que tienen una función específica dentro del vehículo al momento de un accidente. En la parte delantera, por ejemplo, verán zonas en azul claro, donde se usa aluminio, un material más flexible que se deforma para dispersar la energía del choque antes de que llegue a las personas.

A medida que se acercan a la zona de los pasajeros, los colores cambian. Las partes marcadas en rojo corresponden a aceros de ultra alta resistencia, hasta 40 % más fuertes que los materiales convencionales. Esos refuerzos conforman una jaula de seguridad diseñada para proteger a los ocupantes sin importar el tipo de colisión.

Todo esto en un chasis que pesa solo 327 kilos, lo que mejora la autonomía de los vehículos eléctricos sin renunciar a la protección que distingue a la marca.

“Más que una demostración técnica, esta instalación es una invitación a reflexionar sobre la seguridad que, durante 98 años, ha sido uno de los pilares más importantes de Volvo y un legado que sigue impulsando avances en toda la industria automotriz a nivel global”, explicó Alberto Telch, Brand Manager de Volvo Cars Colombia.

Una apuesta por una electrificación renovada

Este año, Volvo llego al Salón con un portafolio completamente renovado. La marca escandinava no solo reafirma su liderazgo en seguridad, sino que demuestra que la emoción también puede ser parte de la electrificación.

“Estamos muy felices porque este año llegamos a la vitrina más importante del sector, como lider del segmento premium electrificado en Colombia. Hoy, el 47 % de las ventas nos pertenece, y por supuesto resaltamos el éxito del Volvo EX30 como la referencia más vendida del segmento premium”, destacó Telch.

Precisamente, la marca sueca presenta en el Salón el nuevo modelo del EX30 Cross Country, un SUV 100 % eléctrico con tracción total AWD, un sistema automático que distribuye la potencia entre las cuatro ruedas del vehículo, que mejora el desempeño en superficies irregulares, ideal para la topografía colombiana. Además el carro ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 3,7 segundos. Pensado para los amantes de las carreteras y la velocidad, este modelo invita a disfrutar tanto del trayecto como del destino.

Igualmente, la marca presenta innovaciones en sus vehículos más exitosos. El XC60, uno de los SUV más reconocidos de Volvo, se presenta con un nuevo sistema de asistencia inteligente y un diseño interior renovado que refuerza el confort y la conectividad. Por su parte, el EX40 evoluciona con mejoras en autonomía y desempeño eléctrico, reafirmando la promesa de una conducción responsable, eficiente y segura.

“En Colombia proyectamos que al cierre de 2025, el 78 % de nuestras ventas corresponderá a vehículos 100 % eléctricos, un reflejo de cómo el consumidor está listo para dar el paso hacia la movilidad sostenible. Por eso, el portafolio de Volvo se renovó por completo para ofrecer vehículos enchufables y cero emisiones, sin comprometer la seguridad ni el diseño que nos caracteriza”, agregó el directivo.

Volvo llego al Salón del Automóvil y a sus vitrinas con precios desde $179.990.000 millones, bonos de hasta $30 millones en referencias seleccionadas y planes especiales de financiación en sus 11 concesionarios y talleres a nivel nacional.

Para 2026, la marca sueca seguirá apostando por la movilidad limpia con un portafolio mayoritariamente electrificado y opciones enchufables ideales para cada estilo de vida, respaldados por una red de servicio con cobertura que abarca el 98 % del país que priorizan la seguridad, la sostenibilidad y la experiencia del cliente.

“Invitamos a las familias a que conozcan de primera mano la electrificación en nuestro stand de Volvo, ubicado en el pabellón 6, segundo piso, para que descubran la ingeniería que salva vidas y el nuevo portafolio de una de las marcas premium referentes de la industria”, concluyó Ángela Bolívar, Gerente de Mercadeo de Volvo Cars Colombia.

Para quienes quieran sentir de primera mano la experiencia Volvo, la marca ofrecerá pruebas de manejo y participará en la rampa exterior de Astara, un espacio donde los asistentes podrán probar la capacidad, la estabilidad y el confort de los vehículos en diferentes tipos de superficie.

