Cuando la cerveza se viste de esmeralda

A mediados de octubre de 2025, la cervecera Bavaria, en alianza con el chef antioqueño Juan Manuel Barrientos, presentó la edición limitada Club Colombia Esmeralda, una cerveza de autor que pretende conjugar lujo, identidad nacional y gastronomía.

La idea germinó en la propuesta del chef Juan Manuel Barrientos, quien comentó durante el lanzamiento: “le propuse a Bavaria hacer una cerveza”. Su deseo era obtener un resultado con carácter, elegante y ligera al mismo tiempo. En su cocina y con el conocimiento de los expertos cerveceros de Bavaria, nació Club Colombia Esmeralda, una lager dorada con 4,7° de alcohol, realizada con tres maltas seleccionadas que aportan equilibrio, suavidad y matices herbales. La inspiración proviene de la esmeralda —piedra nacional de Colombia— entendida como metáfora del lujo y la tradición artesanal local.

Para Bavaria, esta edición representa una estrategia clara de fortalecimiento en el segmento premium. Según ejecutivos de la marca, la intención es “transformar la categoría premium” y generar un producto que aluda a “lo que nos hace únicos”. Desde la perspectiva del mercado: el consumidor local efectivamente demanda cada vez más “experiencias” y productos con origen, relato y diferenciación, no solo el genérico “sedimento de cerveza”.

La presentación de Club Colombia Esmeralda no se limitó al lanzamiento convencional. Fue acompañada de experiencias de maridaje en los restaurantes El Cielo en Bogotá, Medellín y Nueva York (en la apertura internacional del restaurante). También se activó una campaña nacional llamada “La búsqueda de la Esmeralda” (15 octubre-31 diciembre 2025) en donde los consumidores participan buscando tapas que forman ilustraciones de esmeralda para ganar una de 10 gemas reales.

Estos elementos confirman que no se trata solo de cerveza, sino de contar un “momento de marca” que aspira jugar en la esfera del lifestyle y movilizar un símbolo de orgullo patrio.

