viernes, noviembre 14, 2025

INICIO

COMUNICACIÓN

Cuando la cerveza se viste de esmeralda

Campañas

Cuando la cerveza se viste de esmeralda

A mediados de octubre de 2025, la cervecera Bavaria, en alianza con el chef antioqueño Juan Manuel Barrientos, presentó la edición limitada Club Colombia Esmeralda, una cerveza de autor que pretende conjugar lujo, identidad nacional y gastronomía.

Alejandra
Alejandra Betancourt
 noviembre 14, 2025

La idea germinó en la propuesta del chef Juan Manuel Barrientos, quien comentó durante el lanzamiento: “le propuse a Bavaria hacer una cerveza”. Su deseo era obtener un resultado con carácter, elegante y ligera al mismo tiempo. En su cocina y con el conocimiento de los expertos cerveceros de Bavaria, nació Club Colombia Esmeralda, una lager dorada con 4,7° de alcohol, realizada con tres maltas seleccionadas que aportan equilibrio, suavidad y matices herbales. La inspiración proviene de la esmeralda —piedra nacional de Colombia— entendida como metáfora del lujo y la tradición artesanal local.

Para Bavaria, esta edición representa una estrategia clara de fortalecimiento en el segmento premium. Según ejecutivos de la marca, la intención es “transformar la categoría premium” y generar un producto que aluda a “lo que nos hace únicos”. Desde la perspectiva del mercado: el consumidor local efectivamente demanda cada vez más “experiencias” y productos con origen, relato y diferenciación, no solo el genérico “sedimento de cerveza”.

La presentación de Club Colombia Esmeralda no se limitó al lanzamiento convencional. Fue acompañada de experiencias de maridaje en los restaurantes El Cielo en Bogotá, Medellín y Nueva York (en la apertura internacional del restaurante). También se activó una campaña nacional llamada “La búsqueda de la Esmeralda” (15 octubre-31 diciembre 2025) en donde los consumidores participan buscando tapas que forman ilustraciones de esmeralda para ganar una de 10 gemas reales.

Estos elementos confirman que no se trata solo de cerveza, sino de contar un “momento de marca” que aspira jugar en la esfera del lifestyle y movilizar un símbolo de orgullo patrio.

También le puede interesar: Vélez cumplirá 40 años como referente de lujo artesanal en cuero

TAGS
Club Colombia

LO MÁS LEÍDO

01
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
02
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
03
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025
04
+CTG 2025

Visión 2030: 10 citas del panel de P&M en +CTG 2025

Juanita Rico
noviembre 8, 2025
05
Lanzamientos

¿Cine o publicidad?, así es el nuevo cortometraje que conmueve al país

Redacción P&M
octubre 27, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Edición 500: Mapa del 2030

5 de noviembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO
CMO

OTRAS SECCIONES

Consumidor

Mercadeo
Porkcolombia

Gente

Digital
Puntos C