Publicis Groupe y el rugido de sus marcas

Publicis Groupe y el rugido de sus marcas

Algunas marcas que se mantienen en el top of mind de los colombianos han evolucionado de la mano de Publicis Groupe. Cada una de ellas refleja su trayectoria, su propósito, su evolución y hacia dónde se proyecta.

 

Redacción P&M
 noviembre 13, 2025

Publicis Groupe, por su tamaño y solidez, reúne en un mismo lugar algunas de las marcas más importantes del país. Esto le permite contar historias poderosas, respaldadas por cifras, resultados y casos concretos. Christine Saouda, COO de Publicis Groupe y parte del grupo desde hace 30 años, destaca tres marcas que han dejado huella en la sociedad colombiana. Son ejemplos de legado, evolución y visión de futuro entre las más emblemáticas del país.

Por un lado, Davivienda transformó la banca en 1994 con humor y cercanía, al crear expresiones como “el lugar equivocado”, que hoy hacen parte de la cultura popular. Renault, aunque francesa, es percibida como local: modelos como el Renault 4 y el Renault 9 marcaron generaciones, y la marca incluso abrazó con orgullo la pronunciación “Renol”, para reforzar su vínculo cultural con Colombia. Nescafé, por su parte, honró el café colombiano con iniciativas como el sello migratorio con aroma a café, reconocido en el Festival Cannes Lions 2021, que fortalece su conexión emocional y el orgullo nacional.

Para Christine, hay cinco puntos clave que deben seguir las marcas:

  • Fit to people: ser relevantes para las personas.
  • Fit to purpose: alinear todo con el propósito.
  • Fit to power: amplificar en los espacios donde están las audiencias.
  • Fit to production: adaptar formatos y mensajes.
  • Fit to performance: medir resultados y logros.

Para Publicis Groupe, el verdadero poder de una marca está en sostener un propósito, con la creatividad como motor intacto, mientras todo lo demás cambia. Los datos y la inteligencia artificial deben usarse con intención y KPI claros. Conectar con nuevas generaciones, explorar formatos distintos y cocrear con clientes que se atreven a tomar riesgos convierte la innovación en una necesidad para construir a largo plazo.

Los clientes de Publicis tienen metas de crecimiento ambiciosas hacia 2030, y el león ruge a su lado para llevarlos a otro nivel de transformación. En línea con esa visión, el grupo ha fortalecido su ecosistema de innovación con tres adquisiciones clave duran-te 2025: en febrero, BR Media Group (mercadeo de influenciado-res); en marzo, Lotame (datos e identidad digital); y en abril, Adopt(marketing deportivo).

Artículo publicado en la edición #500 de octubre y noviembre.

