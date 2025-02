Christine Saouda es la nueva chief operating officer de Publicis Groupe Colombia

Con este nuevo rol, Saouda liderará estrategias integrales para potenciar "The Power of One", impulsando innovación, talento y resultados de negocio para los clientes del grupo.

En una entrevista exclusiva con la Revista P&M, Christine Saouda, nueva Chief Operating Officer (COO) de Publicis Groupe Colombia, comparte cómo su rol es fundamental dentro de la estructura transversal del grupo. Además, revela su visión para impulsar, con un enfoque integral, el concepto de "The Power of One" y desarrollar estrategias de innovación y productos que beneficien a todas las compañías que forman parte del conglomerado.

Revista P&M: ¿Cómo planeas llevar este The Power of One al siguiente nivel en Colombia.

Christine Saouda: The Power of One es una visión icónica de Publicis que ha llevado al grupo a ser líder mundial. Su objetivo es ofrecer soluciones integradas que ayuden a los clientes a crecer y alcanzar sus metas. Mi rol es transversal, enfocándome en innovación, estrategia y producto para todas las compañías del grupo.

Buscamos integrar talento, tecnología y datos para crear productos transformadores. No trabajamos en silos, sino con una visión conjunta que nos ha permitido diferenciarnos. Además, Publicis ha invertido en compañías clave de tecnología, datos, comercio e influencers para fortalecer su ecosistema y ofrecer soluciones más robustas a los clientes.

Revista P&M: ¿Qué significa este nombramiento para el grupo?

Christine Saouda: Llevo 30 años en el grupo, iniciando en Leo Burnett, pasando por agencias creativas, el lanzamiento de Digitas y la productora del grupo. Este nuevo rol me permite elevar la conversación e integrar aún más el área de medios, donde Publicis es líder en Colombia.

Es un reto emocionante porque nos enfrentamos a un entorno en constante cambio. La clave está en innovar y ser flexibles, adaptándonos a los desafíos del mercado. Mi visión es fortalecer la integración de las distintas áreas del grupo para seguir ofreciendo soluciones estratégicas y efectivas.

Revista P&M: En cuanto a la inteligencia artificial en la industria, ¿cómo asegura Publicis que el talento humano siga siendo la clave?

Christine Saouda: La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero sin talento humano detrás, su impacto es limitado. En producción, por ejemplo, cuando se usa IA sin intervención creativa, los resultados pueden ser mecánicos y poco inspiradores.

La clave está en aprovechar la IA para agilizar procesos operativos, pero asegurando que las ideas estratégicas y la creatividad sigan siendo el motor de todo. Actualmente, Publicis está desarrollando Core AI, su propia plataforma de inteligencia artificial, que pronto estará disponible.

Aunque la IA está en constante evolución, aún hay clientes que están explorando sus límites y regulaciones. Nuestro enfoque es claro: la IA debe potenciar el talento humano, no reemplazarlo.

Revista P&M: Si pudieras reinventar la relación agencia-cliente, ¿qué cambiarías?

Christine Saouda: Creo que los clientes deben ver a las agencias como socios estratégicos, no solo como proveedores de servicios. Publicis tiene capacidades innovadoras en creatividad, medios, tecnología y data, pero aún hay clientes que no dimensionan el valor completo de estas soluciones.

Cada cliente está en un nivel diferente de madurez digital. Algunos apenas comienzan a entender el valor de los datos y la tecnología, mientras que otros ya están completamente integrados en estos procesos. Por eso, la clave está en acompañarlos en su transformación de manera progresiva, adaptándonos a sus necesidades y ayudándolos a evolucionar a su propio ritmo.

Revista P&M: ¿Cuál es tu visión para Publicis en 2025?

Christine Saouda: Nuestra visión es integrar la inteligencia artificial con el talento humano para seguir impulsando la innovación y la transformación de los clientes.

Aunque hoy todos hablan de IA, el reto real es aplicarla de manera estratégica en el día a día de los negocios. Publicis debe ser un socio clave para sus clientes, ayudándolos a entender cómo la IA, junto con la creatividad y la data, puede generar un impacto real en sus objetivos comerciales.

El 2025 será un año desafiante para muchas industrias, y nuestro papel será guiarlos con soluciones prácticas y efectivas que les permitan adaptarse a los cambios y alcanzar sus metas.

