Domisfraz Domino’s: la campaña que hackeó la norma con creatividad

Como para muchos, Halloween es una de las fechas más esperadas del año para Domino's Pizza, no solo por el aumento natural en los pedidos: la marca ha convertido esta temporada en un espacio para la creatividad.

En 2025, Domino's volvió a sorprender con una idea que combina humor, ingenio y algo de picardía: cajas diseñadas para “camuflar” Domino's, permitiendo disfrutarlas en lugares donde normalmente no está permitido.

La propuesta recrea empaques de compras cotidianas como cajas de zapatos o de computadoras que esconden una Domino’s caliente en su interior. La acción, pensada para provocar sonrisas y conversación, refuerza la personalidad divertida, cercana y culturalmente relevante que Domino's ha cultivado entre sus consumidores.

El objetivo fue aumentar la visibilidad y conversación orgánica alrededor de la marca durante la temporada de Halloween, conectando con un público que valora a las empresas que se atreven a jugar con las normas y ofrecer experiencias diferentes. En palabras del equipo detrás de la idea, se trató de una apuesta por “complacer a los Domilovers y permitirles seguir llevando el sabor de sus Domino’s favoritas a todas partes, incluso a esas en las que no está permitido”.

Con presencia en Bogotá, Medellín y Cali, la activación combinó experiencias físicas con una estrategia de amplificación digital. El rol de medios fue clave: potenciar el alcance y la circulación del contenido , asegurando que la campaña trascendiera los canales propios de Domino's y alcanzara nuevas audiencias con un tono provocador y experiencial.

Más allá de las ventas en una fecha clave, la iniciativa busca consolidarse como una acción memorable y que conecta genuinamente con un insight cotidiano – entrar comida al cine, teatro etc. – y en ese gesto, mostrar cómo la creatividad puede romper las reglas de forma divertida y conectarse con la cultura popular.

Esta campaña de Domino’s es un nuevo caso de marcas buscando la forma de conectar con consumidores cada vez más saturados de mensajes. Apostar por una idea simple pero poderosa, como “camuflar” Domino’s, demuestra que la creatividad sigue siendo el mejor vehículo para generar conversación genuina.

