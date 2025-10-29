jueves, octubre 30, 2025

Fernando Domingues, es el nuevo líder de Pintuco y AkzoNobel para Hispanoamérica

Fernando Domingues lidera desde el pasado 1 de octubre las operaciones de la compañía en los países de habla hispana, desde Guatemala hasta Argentina.

Redacción P&M
 octubre 29, 2025

AkzoNobel designó a Fernando Domingues como nuevo presidente en Colombia y responsable de las operaciones comerciales en los países de habla hispana, desde Guatemala hasta Argentina. En Colombia, Domingues ejercerá como presidente de Pintuco.

El ejecutivo, de nacionalidad brasileña, asumió el cargo el 1 de octubre y tendrá como sede de trabajo Medellín. Llega en reemplazo de Juan Carlos Moreno, quien ocupó la presidencia de Pintuco durante más de nueve años.

Domingues es ingeniero eléctrico con especialización en gestión de negocios. Durante los últimos cinco años se desempeñó como director de la unidad de pinturas decorativas de AkzoNobel para Argentina, Uruguay y Bolivia, y acumula más de una década de experiencia en distintos roles de liderazgo dentro de la organización.

“Estoy muy entusiasmado por comenzar este nuevo desafío. El mercado colombiano es muy importante para AkzoNobel y continuaré trabajando para que Pintuco siga siendo el líder dentro de la industria del color en Colombia, Ecuador y Panamá. Un propósito que también tenemos en los otros países de Centroamérica con nuestra marca Protecto y en los demás países de Hispanoamérica con marcas tan importantes como Alba en Argentina, Inca en Uruguay y Coral en Bolivia”, expresó Domingues.

La llegada del nuevo presidente coincide con la conmemoración de los 80 años de Pintuco, momento en el que la compañía busca fortalecer su posición en el mercado colombiano y avanzar en su estrategia enfocada en sostenibilidad, calidad e innovación.

 

