Akua suma a Edison Raposo, ex vicepresidente de Mastercard, como consejero e inversor

Akua, una de las fintech que está transformando el procesamiento de pagos en América Latina, anuncia la incorporación de Edison Raposo, ex vicepresidente de ventas de Mastercard por más de 15 años, como consejero.

Edison Raposo, quien también se une a la compañía como inversor, aportará su experiencia en la industria de pagos y su conocimiento profundo del ecosistema financiero de la región para acompañar el crecimiento estratégico de la empresa.

El ejecutivo lideró el equipo de ventas de Mastercard, aportando su conocimiento del mercado y su visión en la industria financiera, como lo demostró con el desarrollo de la vertical de “neobancos” en Brasil. Una línea de negocio que abrió el camino a los grandes bancos digitales que vemos hoy en la región. En Colombia también fue pieza fundamental para impulsar el modelo abierto, permitiendo que las entidades del ecosistema ampliarán su alcance estratégico con la implementación de rieles globales.

“Construir infraestructura de pagos para América Latina requiere algo más que tecnología. Requiere visión, experiencia real en el terreno y liderazgo con propósito. Por eso, nos enorgullece contar —desde nuestros inicios— con el respaldo de Edison, un referente con más de 25 años en la industria de pagos liderando equipos y operaciones”, destaca Carlos Marín, CEO de Akua.

Antes de unirse a Mastercard Edison Raposo ocupó altos cargos en importantes instituciones del sector como Itaú y GPA, y también lideró vertical de Non Financial Institutions en Mastercard Brasil, desarrollando negocios con los más grandes retailers de la región.

“Estoy complacido por esta oportunidad de construir una cultura sólida basada en equipos de alto rendimiento, compromiso auténtico y relaciones que priorizan la confianza, en pro de una nueva era en el procesamiento de pagos que sigan transformando el ecosistema financiero en América Latina”, afirma, Edison Raposo.

La plataforma, creada por tres ejecutivos tech con más de 45 años de experiencia combinada en el mundo de pagos, el colombiano Carlos Marín, el uruguayo Juan José Behrend y el brasilero Rodrigo Rodrigues, está alojada en la nube, impulsada por IA, escalable y permite la integración con otros sistemas de pago de manera rápida y flexible, ofreciendo a los comercios una ventaja en el mercado.

“La filosofía de Akua, de soluciones construidas por personas que entienden los problemas reales, resolviéndolos con inteligencia, método y propósito, es algo que nos permite crecer en la industria. Y no alcanza con hacerlo bien, hay que hacerlo con decencia. Es como pensamos la experiencia para nuestros clientes y como empoderamos a cada miembro del equipo a actuar como CEO de su parte del negocio”, comenta Edison Raposo.

El año pasado la Fintech aseguró una inversión de más de USD $4 millones en su ronda semilla y con este respaldo trabaja para establecer un nuevo estándar en eficiencia y confianza para comercios y consumidores.

