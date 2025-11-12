El Espresso Martini con alma colombiana: Smirnoff y Café Quindío presentan una experiencia única en Bogotá

Hay cócteles que se disfrutan y otros que se viven. Las dos marcas se unieron para darle acento colombiano al icónico Espresso Martini, celebrando el poder de la mezcla y la autenticidad.

Hasta el 21 de noviembre, Bogotá será escenario de esta alianza en un Speakeasy secreto en la Zona T, un espacio temporal donde el aroma del café colombiano se mezcla con la energía del vodka. Una experiencia sensorial pensada para quienes buscan algo más que un trago: una historia que se saborea.

Bajo la premisa de “Mezclados somos más” Smirnoff continúa conectando con nuevas audiencias desde la cultura y la creatividad, mientras Café Quindío, con más de tres décadas de historia, reafirma su legado como una marca que transforma el café en experiencias que inspiran.

El protagonista de esta mezcla es el Gourmet Espresso Intenso, un café cultivado en las fincas del Quindío, reconocido por su carácter robusto, aroma profundo y notas semi amargas. En esta versión, su intensidad se combina con la suavidad del vodka Smirnoff, creando una bebida que equilibra lo mejor de dos mundos: la fuerza del café colombiano y la elegancia del cóctel internacional.

En este espacio, los visitantes podrán disfrutar de toda la oferta de Café Quindío: cafés fríos, calientes, entre otros productos junto con el Espresso Martini como bebida insignia. Además, durante los días 14, 15 y 21 de noviembre, el lugar vibrará con unas Coffee Parties, que serán encuentros íntimos con DJs y artistas sorpresa, buscando despertar los sentidos y celebrar la mezcla como forma de expresión.

En un país donde el café es parte del ADN y el 90% de los colombianos disfruta al menos una taza a la semana, esta colaboración eleva esa tradición a un nuevo territorio cultural. Porque este no es solo un cóctel: es un encuentro entre la energía del día y la magia de la noche, entre lo que somos y lo que nos atrevemos a mezclar.

