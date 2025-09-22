Cine Colombia anuncia promociones: martes y miércoles a mitad de precio y cine a $8000 todo el año

En medio de la pandemia, Cine Colombia se reinventó con domicilios de palomitas, autocines y plataformas digitales, siempre respaldada por el cariño de su público. Hoy, cinco años después, la compañía mantiene ese compromiso con nuevas promociones que buscan agradecer a los colombianos su lealtad y hacer del cine una experiencia accesible para todos.

La cadena de cine anunció que sus conocidas promociones de mitad de precio regresa los martes y miércoles durante todo el día. El beneficio está disponible en los 48 multiplex del país (excepto LÚMINA) y en todas las funciones hasta finalizar el año 2025. Sumado a esto, los colombianos podrán adquirir entradas a $8.000 antes de las 3:00 p.m en todos los multiplex, todos los días.

La iniciativa invita a familias, parejas y amigos a reencontrarse en las salas de cine, convirtiendo los días de semana en la excusa perfecta para desconectarse de la rutina y disfrutar de una experiencia cultural y de entretenimiento diversa, accesible para todos.

Una cartelera para todos los gustos

Los martes y miércoles a mitad de precio llegan acompañados de una programación variada que se renueva cada semana e incluye desde el cine nacional hasta grandes estrenos internacionales y títulos clásicos que han marcado generaciones.

Cine colombiano: Un Poeta, es una producción que explora realidades y emociones propias del país.

Estrenos internacionales: Camina o Muere, El Gran Viaje de tu Vida y El Conjuro: Últimos rituales, títulos que combinan suspenso, acción y entretenimiento.

Más allá del beneficio económico, Cine Colombia busca consolidar los martes y miércoles como días culturales fijos en la agenda de los colombianos, donde el cine se convierte en sinónimo de bienestar, desconexión y disfrute, acompañada de la mejor tecnología, comodidad y calidad.

Recuerde que puede consultar la cartelera, funciones y multiplex en la página oficial de Cine Colombia: www.cinecolombia.com

También le puede interesar: Creators by P&M 2025: la Creator Economy se toma el escenario