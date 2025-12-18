Una era renovada de la fidelización inteligente

El ecosistema de Puntos Colombia se fortalece con estrategias basadas en datos, relevancia y comportamientos reales, para responder a un consumidor cada vez más informado, digital y exigente.

El comportamiento del consumidor colombiano ha cambiado aceleradamente con el comercio digital y los pagos en línea. Hoy, la compra es un proceso más estratégico: comparar, evaluar beneficios y anticipar descuentos hace parte de una lógica de consumo con la información siempre al alcance.

Ese consumidor más informado también transformó la manera de fidelizar. Las categorías de alta frecuencia –como mercado o gasolina– pueden entregar valor en el largo plazo; sin embargo, otras como moda, belleza o entretenimiento requieren propuestas más elaboradas para construir mayor recurrencia. En ese contraste, aparece un reto central: dejar de depender del descuento como único motor y empezar a entregar valor más profundo, capaz de sostener relaciones de largo plazo.

En ese contexto, Puntos Colombia ha apostado por acompañar la vida cotidiana de las personas desde múltiples puntos de contacto. Su ecosistema de más de 10.000 marcas aliadas permite que cada usuario encuentre beneficios sin estar limitado a un solo retailer o a una sola categoría.

La ampliación de marcas aliadas y categorías ha abierto la puerta a más momentos de interacción, a más oportunidades de redención y a una mayor diversidad de propuestas, según el perfil de cada usuario. Para la compañía, esa expansión es clave para mantener vigencia y relevancia en el mercado colombiano.

La data es el motor que hace posible esa personalización. Con más de ocho millones de usuarios, Puntos Colombia analiza hábitos, comportamientos, zonas de compra y categorías afines para anticipar oportunidades y entregar ofertas realmente pertinentes. “La información nos muestra qué es lo relevante para cada persona en el momento adecuado”, revela Viviana Restrepo Escobar, directora de mercadeo de Puntos Colombia.

Ese entendimiento se activa a través de Media, una de las líneas de negocio del portafolio corporativo de la compañía que traduce los datos en estrategias concretas. Para los usuarios, se convierte en beneficios y contenidos ajustados a sus preferencias. Para las empresas, significa información accionable sobre frecuencia, ticket promedio, brechas de consumo y posibles puntos de crecimiento.

Adicionalmente, Media ofrece a sus anunciantes la posibilidad de llegar a audiencias segmentadas, a través de canales propios y medios pagos del programa. El ecosistema de Puntos Colombia tiene un nivel de interacción especialmente alto, con 1,3 millones de interacciones diarias de sus usuarios, lo que potencia la efectividad de las campañas y mejora la calidad del contacto entre marca y consumidor. Este modelo combina datos, segmentación y medios digitales bajo un mismo techo.

Otro de sus diferenciadores es que no se trata de un retail media tradicional. Mientras que estos se enfocan en el comportamiento dentro de un único retailer, la visión de Puntos Colombia es transversal. “Tenemos una lectura holística, gracias a miles de marcas aliadas, no a un solo canal”, afirma Restrepo. Esa amplitud le permite llegar a categorías donde el retail media no siempre opera: servicios, turismo, educación, B2B, salud, entre otros.

Esa mirada holística también fortalece la capacidad de detectar patrones que no serían visibles desde un solo punto de venta. Relacionar hábitos entre categorías, regiones y momentos de compra facilita anticipar necesidades y diseñar estrategias con mayor profundidad. Para las empresas, esto se traduce en decisiones mejor informadas y en campañas más precisas.

El año 2026 estará marcado por un consumidor que combina ahorro inteligente con búsqueda de experiencias valiosas. Esa dualidad abre espacio para que los programas activen beneficios y momentos que conecten con sus audiencias.

En ese sentido, Puntos Colombia continuará profundizando en personalización, ecosistema y experiencias. La meta es seguir generando engagement desde las comunicaciones, las alianzas y los espacios para disfrutar y vivir la marca más allá de la transacción. La data seguirá siendo el eje entre la relevancia y el sentido para los usuarios.

Un hito de este año marca la magnitud del camino ya recorrido: llegar a nueve millones de usuarios. Según Restrepo, esto reafirma la presencia que ha logrado la compañía: estar presente en 1 de cada3 hogares del país confirma que el programa no solo es valioso para los consumidores, sino también para las empresas que buscan fidelizar, conocer y conectar con sus audiencias desde una mirada más completa.

