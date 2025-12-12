Camilo Reina es el nuevo vicepresidente de Mercadeo y Desarrollo de Negocios de Cine Colombia

La compañía refuerza su estrategia de crecimiento y experiencia de usuario con la incorporación de un nuevo liderazgo en mercadeo y desarrollo de negocios.

En un movimiento estratégico para su evolución hacia modelos más integrados de entretenimiento, datos y tecnología, Cine Colombia anunció la llegada de Camilo Reina como nuevo vicepresidente de Mercadeo y Desarrollo de Negocios. Su incorporación marca un punto relevante para la compañía en un contexto donde la experiencia cinematográfica se expande más allá de la sala y se redefine el papel de las cadenas de exhibición en la era del streaming, las comunidades digitales y el consumo híbrido.

Reina llega con más de dos décadas de trayectoria liderando crecimiento, transformación digital y construcción de marcas. Su paso por Grupo Éxito lo consolidó como una de las voces con mayor autoridad en estrategias customer-centric y data-driven. Desde ese rol fue responsable de fortalecer la arquitectura de mercadeo, acelerar los negocios digitales y avanzar hacia modelos omnicanales con foco en retención, personalización e innovación en la experiencia de compra.

Paralelo a su trayectoria corporativa, Reina también forjó un camino emprendedor. Es el fundador de Cycla, un ecosistema deportivo que integró comunidad, contenido y comercio alrededor del ciclismo y el bienestar. Bajo su liderazgo, la marca escaló con velocidad, creó un modelo de alto engagement y se convirtió en un referente de cómo los negocios impulsados por comunidad pueden generar valor sostenible. En 2025 concretó la venta exitosa de su participación, cerrando un ciclo de crecimiento que reforzó su visión sobre cómo construir audiencias, productos y experiencias con propósito.

Ahora, desde Cine Colombia, su mandato va más allá de la comunicación o el marketing tradicional. La compañía ha señalado que su llegada responde a la necesidad de evolucionar el negocio hacia nuevas líneas de entretenimiento, experiencias ampliadas y estrategias de crecimiento soportadas en datos, tecnología y conocimiento profundo del consumidor. En un sector que vive tensiones y oportunidades, desde la recuperación pospandemia hasta la competencia con el streaming y los nuevos hábitos de asistencia, la lectura estratégica se vuelve clave.

La experiencia de Reina integrando marketing, producto, innovación, datos y comunidad abre la puerta a una agenda de transformación más amplia: desde reforzar el valor de la experiencia en sala, hasta crear propuestas paralelas que conecten a los usuarios con el universo del cine y el entretenimiento en múltiples momentos, canales y formatos. Para el mercado, este nombramiento es un indicador del enfoque que tomará la compañía en los próximos años y de la importancia creciente del mercadeo como palanca de crecimiento y diversificación.

Con este nombramiento, Cine Colombia apuesta por un liderazgo capaz de unir tradición e innovación; patrimonio cultural y visión digital; experiencia física y nuevas fronteras del entretenimiento. Un reto que exige, precisamente, el tipo de integrador estratégico que Camilo Reina ha demostrado ser.