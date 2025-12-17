miércoles, diciembre 17, 2025

INICIO

COMUNICACIÓN

Scotiabank Colpatria evoluciona a DAVIbank y fortalece su oferta para clientes

Empresas

Scotiabank Colpatria evoluciona a DAVIbank y fortalece su oferta para clientes

Desde el primero de diciembre, Scotiabank Colpatria presenta oficialmente su nueva marca: DAVIbank, una evolución que llega con más beneficios y una mayor capacidad de atención para sus clientes en Colombia.

Redacción P&M
Redacción P&M
 diciembre 17, 2025

Con este cambio, los usuarios de la entidad podrán acceder a cuatro veces más cajeros automáticos para realizar retiros gratuitos e ilimitados , así como a cinco veces más oficinas para efectuar pagos, depósitos y recaudos empresariales , gracias a la ampliación de los puntos de atención disponibles a través de Davivienda.

De cara a los clientes, la operación de los productos financieros continúa con normalidad. Las tarjetas, contraseñas y demás servicios siguen funcionando sin cambios, y los usuarios ya pueden acceder a los canales digitales de DAVIbank, tanto en su página web como en su aplicación móvil.

Los nuevos plásticos que se emitirán contarán con el respaldo de Visa, MasterCard y American Express, y llevarán la marca DAVIbank. Estas tarjetas serán entregadas a los clientes una vez las actuales pierdan su vigencia. Asimismo, las tarjetas virtuales para billeteras digitales ya se encuentran disponibles. La entidad confirma que convenios como el de Codensa se mantienen activos.

En cuanto a su portafolio, DAVIbank anunció una estrategia enfocada en ofrecer mayores beneficios financieros, incluyendo bolsillos de ahorro con una rentabilidad del 8%, además del fortalecimiento de productos de banca patrimonial y soluciones especializadas para pequeñas y medianas empresas.

La operación de DAVIbank es atendida por los equipos que anteriormente formaban parte de Scotiabank Colpatria, asegurando continuidad en el servicio y el acompañamiento a los clientes. Según indicó Javier Suárez, presidente de Grupo Davivienda, la relación con Scotiabank como socio global sigue siendo clave para fortalecer la presencia regional y generar mayor valor en los mercados donde opera el grupo.

Con este cambio de marca, DAVIbank se posiciona como una nueva etapa para los clientes de Scotiabank Colpatria, enfocada en ampliar su cobertura, mejorar la experiencia de servicio y ofrecer más alternativas financieras en el día a día.

También le puede interesar: CruzPet, la nueva marca de Cruz Verde enfocada en la salud de las mascotas

TAGS
davivienda Scotiabank Colpatria

LO MÁS LEÍDO

01
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
02
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025
03
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
04
Tendencias

M·A·C presenta las tendencias de maquillaje que marcarán el cierre de 2025

Juanita Rico
diciembre 13, 2025
05
mercadeo

El arte de entender al consumidor: la apuesta más inteligente para liderar el mercado colombiano

Redacción P&M
diciembre 11, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Gente

Consumidor

Mercadeo

Digital
portada