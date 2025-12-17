Scotiabank Colpatria evoluciona a DAVIbank y fortalece su oferta para clientes

Desde el primero de diciembre, Scotiabank Colpatria presenta oficialmente su nueva marca: DAVIbank, una evolución que llega con más beneficios y una mayor capacidad de atención para sus clientes en Colombia.

Con este cambio, los usuarios de la entidad podrán acceder a cuatro veces más cajeros automáticos para realizar retiros gratuitos e ilimitados , así como a cinco veces más oficinas para efectuar pagos, depósitos y recaudos empresariales , gracias a la ampliación de los puntos de atención disponibles a través de Davivienda.

De cara a los clientes, la operación de los productos financieros continúa con normalidad. Las tarjetas, contraseñas y demás servicios siguen funcionando sin cambios, y los usuarios ya pueden acceder a los canales digitales de DAVIbank, tanto en su página web como en su aplicación móvil.

Los nuevos plásticos que se emitirán contarán con el respaldo de Visa, MasterCard y American Express, y llevarán la marca DAVIbank. Estas tarjetas serán entregadas a los clientes una vez las actuales pierdan su vigencia. Asimismo, las tarjetas virtuales para billeteras digitales ya se encuentran disponibles. La entidad confirma que convenios como el de Codensa se mantienen activos.

En cuanto a su portafolio, DAVIbank anunció una estrategia enfocada en ofrecer mayores beneficios financieros, incluyendo bolsillos de ahorro con una rentabilidad del 8%, además del fortalecimiento de productos de banca patrimonial y soluciones especializadas para pequeñas y medianas empresas.

La operación de DAVIbank es atendida por los equipos que anteriormente formaban parte de Scotiabank Colpatria, asegurando continuidad en el servicio y el acompañamiento a los clientes. Según indicó Javier Suárez, presidente de Grupo Davivienda, la relación con Scotiabank como socio global sigue siendo clave para fortalecer la presencia regional y generar mayor valor en los mercados donde opera el grupo.

Con este cambio de marca, DAVIbank se posiciona como una nueva etapa para los clientes de Scotiabank Colpatria, enfocada en ampliar su cobertura, mejorar la experiencia de servicio y ofrecer más alternativas financieras en el día a día.

