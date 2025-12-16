martes, diciembre 16, 2025

INICIO

MARCAS SOSTENIBLES

inDrive impulsa formación financiera y digital para mujeres

Propósito

inDrive impulsa formación financiera y digital para mujeres

Las iniciativas beneficiaron a más de 370 mujeres en Bogotá, potenciando sus capacidades para generar ingresos y avanzar hacia una mayor autonomía económica.

Redacción P&M
Redacción P&M
 diciembre 16, 2025

De acuerdo con un estudio de Corficolombiana, en Colombia persisten brechas de género que inciden en la autonomía económica de las mujeres, especialmente en el acceso al tiempo, los recursos y las oportunidades para generar ingresos. Por una lado, las mujeres dedican en promedio 7,4 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidado, frente a 3,1 horas de los hombres. Además, el 72% de las mujeres que están por fuera de la fuerza laboral se dedica a oficios del hogar, en comparación con el 20% de los hombres.

Entendiendo este entorno inDrive, superapp de movilidad y servicios urbanos, realizó el evento de clausura “Movilizando Oportunidades para el Desarrollo de las Mujeres”, una jornada académica en la que más de 150 mujeres participan en charlas, talleres y reciben su diploma como cierre de los proyectos desarrollados. Las iniciativas Juntas Llegamos Más Lejos, junto a Sandbox, y Resiliencia Financiera para Mujeres, en alianza con Rebel Business School, beneficiaron a un total de 370 mujeres mediante procesos de fortalecimiento económico y digital.

El programa Resiliencia Financiera para Mujeres, implementado junto a Rebel Business School, estuvo dirigido a mujeres de bajos ingresos, trabajadoras informales y emprendedoras con negocios emergentes. A través de una metodología práctica, las participantes accedieron a procesos de microaprendizaje y mentorías en finanzas, ventas y fijación de precios. El programa contó con 257 mujeres activas, de las cuales 121 culminaron el proceso; el 74% emprende de manera estable y el 82% tiene negocios consolidados.

Como parte de esta iniciativa, las participantes asistieron a un bootcamp presencial de dos días que incorporó herramientas digitales, incluyendo inteligencia artificial, así como ejercicios de ventas reales. El enfoque estuvo orientado al fortalecimiento de habilidades financieras y de gestión para el desarrollo de sus negocios.

Por su parte, el programa Juntas Llegamos Más Lejos, desarrollado bajo la metodología de Sandbox, acompañó a 120 mujeres conductoras de Bogotá en un proceso de formación económica, emocional y digital. La formación incluyó alfabetización digital, seguridad vial, finanzas personales, estilo personal y liderazgo, a través de un modelo híbrido.

De este proceso, 96 mujeres culminaron su formación en las sedes de la Universidad del Área Andina y la Alcaldía de San Cristóbal. Las participantes reportaron mayor seguridad en la conducción, mejoras en la gestión emocional y mayor claridad para la toma de decisiones en la vía, además de la consolidación de redes de apoyo entre conductoras.

“El potencial económico de las mujeres es un motor fundamental para el desarrollo y en inDrive creemos firmemente en impulsarlo.. Nuestro propósito es desafiar injusticias y abrir oportunidades reales para que más mujeres generen ingresos, fortalezcan sus habilidades y encuentren en la tecnología una aliada para construir autonomía y dignidad económica”, afirmó Harold Forero, vocero de inDrive en Colombia.

También le puede interesar: Tucán integra Elio, su IA autónoma, al SEO

TAGS
inDrive

LO MÁS LEÍDO

01
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
02
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025
03
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
04
Tendencias

M·A·C presenta las tendencias de maquillaje que marcarán el cierre de 2025

Juanita Rico
diciembre 13, 2025
05
mercadeo

El arte de entender al consumidor: la apuesta más inteligente para liderar el mercado colombiano

Redacción P&M
diciembre 11, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

MÁS DE Marcas Sostenibles
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Gente

Comunicación

Mercadeo
Miniso

Consumidor