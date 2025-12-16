inDrive impulsa formación financiera y digital para mujeres

Las iniciativas beneficiaron a más de 370 mujeres en Bogotá, potenciando sus capacidades para generar ingresos y avanzar hacia una mayor autonomía económica.

De acuerdo con un estudio de Corficolombiana, en Colombia persisten brechas de género que inciden en la autonomía económica de las mujeres, especialmente en el acceso al tiempo, los recursos y las oportunidades para generar ingresos. Por una lado, las mujeres dedican en promedio 7,4 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidado, frente a 3,1 horas de los hombres. Además, el 72% de las mujeres que están por fuera de la fuerza laboral se dedica a oficios del hogar, en comparación con el 20% de los hombres.

Entendiendo este entorno inDrive, superapp de movilidad y servicios urbanos, realizó el evento de clausura “Movilizando Oportunidades para el Desarrollo de las Mujeres”, una jornada académica en la que más de 150 mujeres participan en charlas, talleres y reciben su diploma como cierre de los proyectos desarrollados. Las iniciativas Juntas Llegamos Más Lejos, junto a Sandbox, y Resiliencia Financiera para Mujeres, en alianza con Rebel Business School, beneficiaron a un total de 370 mujeres mediante procesos de fortalecimiento económico y digital.

El programa Resiliencia Financiera para Mujeres, implementado junto a Rebel Business School, estuvo dirigido a mujeres de bajos ingresos, trabajadoras informales y emprendedoras con negocios emergentes. A través de una metodología práctica, las participantes accedieron a procesos de microaprendizaje y mentorías en finanzas, ventas y fijación de precios. El programa contó con 257 mujeres activas, de las cuales 121 culminaron el proceso; el 74% emprende de manera estable y el 82% tiene negocios consolidados.

Como parte de esta iniciativa, las participantes asistieron a un bootcamp presencial de dos días que incorporó herramientas digitales, incluyendo inteligencia artificial, así como ejercicios de ventas reales. El enfoque estuvo orientado al fortalecimiento de habilidades financieras y de gestión para el desarrollo de sus negocios.

Por su parte, el programa Juntas Llegamos Más Lejos, desarrollado bajo la metodología de Sandbox, acompañó a 120 mujeres conductoras de Bogotá en un proceso de formación económica, emocional y digital. La formación incluyó alfabetización digital, seguridad vial, finanzas personales, estilo personal y liderazgo, a través de un modelo híbrido.

De este proceso, 96 mujeres culminaron su formación en las sedes de la Universidad del Área Andina y la Alcaldía de San Cristóbal. Las participantes reportaron mayor seguridad en la conducción, mejoras en la gestión emocional y mayor claridad para la toma de decisiones en la vía, además de la consolidación de redes de apoyo entre conductoras.

“El potencial económico de las mujeres es un motor fundamental para el desarrollo y en inDrive creemos firmemente en impulsarlo.. Nuestro propósito es desafiar injusticias y abrir oportunidades reales para que más mujeres generen ingresos, fortalezcan sus habilidades y encuentren en la tecnología una aliada para construir autonomía y dignidad económica”, afirmó Harold Forero, vocero de inDrive en Colombia.

